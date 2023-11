Sci oggi in TV, dove vedere lo slalom femminile a Killington con Goggia e Brignone: orari e diretta La quinta prova di Coppa del Mondo di sci alpino femminile si disputa nel weekend tra il 25 e il 26 novembre sulle nevi del New England, in America, a Killington. Gigante in programma sabato alle 16:00 italiane per la 1a manche, la 2a in calendario alle 19:00. Medesimi orari per lo slalom di domenica. Dirette TV e streaming a pagamento (Eurosport) e gratuite (RaiSportHD)

A cura di Alessio Pediglieri

Dopo la cancellazione delle gare di Zermatt/Cervinia ritorna la Coppa del Mondo di Sci alpino 2023-2024 e lo fa con un weekend anomalo: tra il 24 e il 26 novembre con le sole gare femminili, poiché il comparto maschile resta a riposo. Dunque, appuntamento oltreoceano, a Killington sulle nevi del New England a partire da sabato 25 novembre con il secondo gigante in calendario e poi domenica 26 spazio allo slalom, il terzo di questa CdM, trasmesso in TV e in streaming sia a pagamento (Eurosport) sia gratuitamente (Rai).

Probabilmente la terribile settimana transfrontaliera lascerà il segno soprattutto nella testa delle sciatrici che hanno vissuto una situazione ai limiti dell'imbarazzo, da parte di Fis e organizzazione, vedendosi cancellate due training su tre ed entrambe le prove del weekend, all'ultimo istante. Maltempo ma anche e soprattutto incapacità di gestire problematiche conosciute da sempre e mai affrontate seriamente, gettando una macchia sull'intera Coppa del Mondo. Che rischia di essere falsata anche perché le discesiste più forti, tra cui la nostra Sofia Goggia, si sono viste togliere una delle occasioni migliori per prendere punti pesanti in classifica generale.

Resta la pessima figura, il volo in Nord America e le due tappe tra Stati Uniti e Canada prima di rivedere il circo bianco femminile di nuovo in Europa quando si tornerà a sciare, maltempo permettendo, agli inizi di dicembre a St. Moriz, in Svizzera, con un nuovo gigante. Ma a quel punto, la Coppa del Mondo potrebbe essere già scivolata via alla nostra più forte sciatrice, la bergamasca Sofia Goggia.

I pettorali di Goggia, Brignone e le altre azzurre per lo slalom femminile

Oltre alla grande attesa di Sofia Goggia e Federica Brignone, dallo slalom ci si aspetta una bella conferma da parte di Martina Peterlini dopo i buoni risultati di Levi e soprattutto un riscatto da parte delle sue compagne come Beatrice Sola, Marta Rossetti, Lara Della Mea e Anita Gulli. Tutte saranno chiamate ad una reazione importante e l’obiettivo deve essere assolutamente quello della qualificazione alla seconda manche per giocarsi fino in fondo le proprie chances. I pettorali con cui partiranno le azzurre verranno stabili in mattinata, prima della partenza, con la consueta estrazione.

Dove vedere Goggia e Brignone nello slalom in TV e in streaming

Il weekend di Killington sarà trasmesso in diretta TV e in live streaming sia dietro abbonamento sia gratuitamente e in chiaro. Eurosport 1 trasmetterà le prove in diretta a pagamento in TV mentre RaiSportHD (canale 227 di Sky e 58 dgt) garà vedere la Coppa del Mondo gratuitamente a tutti. In streaming si potrà seguire, sempre a pagamento, su DAZN, discovery+, e Eurosport.it. Gratuitamente basterà andare sulla piattaforma RaiPlay.

A che ora si disputano il gigante e lo slalom di Coppa del Mondo

Sabato 25 novembre si inizierà con il gigante, il secondo di questa Coppa del Mondo. L'orario di partenza dovrebbe essere fissato per le 16:00 italiane per la prima manche e per 19:00 con la seconda. Per quanto riguarda lo slalom di domenica 26, slalom in programma allo stesso orario, ovvero 16:00 italiane per la prima manche e 19:00 per la seconda.