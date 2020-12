Un'altra splendida giornata per Federico Pellegrino. Il valdostano in coppia con Francesco De Fabiani chiude al terzo posto della specialità Sprint a coppie. Un bel podio che gli permette di salire al terzo posto nella classifica generale di Coppa del Mondo e soprattutto al primo posto di specialità Sprint. Pellegrino e De Fabiani sono arrivati alle spalle nella Sprint in tandem a tecnica libera dietro alle coppie Bolshunov-Retiykh e Jouve-Chavanat, i russi hanno preceduto il duo francese e si sono aggiudicati la tappa di Dresda.

Podio per Pellegrino in coppia con De Fabiani

Reduce dalla doppietta individuale ottenuta in Svizzera, a Davos, Pellegrino a Dresda è riuscito a ottenere un altro terzo posto in coppia con De Fabiani. Bravo a rimontare il valdostano nel finale non è riuscito a dare lo sprint decisivo e a superare i russi Bolshunov e Retivykh e la coppia francese formato da Jouve e Chanavat. De Fabiani e Pellegrino si sono piazzati a 58 centesimi dai vincitori. Questo piazzamento permette a Federico Pellegrino di mantenere il comando nella classifica della Coppa Sprint e di puntellare il terzo posto nella classifica generale della Coppa del Mondo.

I risultati e le classifiche dopo la tappa di Dresda

Sprint a coppie tl. Uomini: 1. Bolshunov-Retivykh (Rus) 15’1”14, 2. Jouve-Chanavat (Rus) a 19/100; 3. De Fabiani-Pellegrino a 58/100, 4. Chaun-Jay (Fra) a 6”05.

Coppa del Mondo: 1. Bolshunov (Rus) 512, 2. Klaebo (Nor) 296, 3. Pellegrino 270.

Coppa Sprint: 1. Pellegrini 235, 2. Bolshunov (Rus) 195, 3. Retivykh (Rus) 167.

Donne: 1. Van der Graaff-Faehndrich (Svi) 16’00”22, 2. Urevc-Lampic (Slo) a 10/100, 3. Stupak-Neprayeva (Rus) a 36/100, 13. Laurent-Scardoni a 2”66.

Coppa del Mondo: 1. Brennan (Usa) 377, 2. Sorina (Rus) 334, 3. Joahug (Nor) 301, 19. Scardoni 109.

Coppa Sprint: 1.Faehndrich (Svi) 201, Lampic (Slo) 187, 7. Scardoni 101.