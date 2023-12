Sci alpino oggi in TV, dove vedere Super-G femminile a St.Mortiz e slalom maschile a Val d’Isere: gli orari Domenica con due gare di Coppa del Mondo di sci. Il Super-G femminile di St. Moritz con Sofia Goggia prenderà il via alle ore 10:30, mentre lo slalom speciale scatterà quando in Italia saranno le 9:30.

Stessa pista, ma gare diverse sia per gli uomini che per le donne. I primi sono sempre in Francia, esattamente a Val d'Isere, dopo oggi si disputerà lo slalom speciale maschile, mentre con Sofia Goggia in prima linea le sciatrici corrono sempre in Svizzera a St. Moritz, stavolta un Super-G. Entrambe le gare in programma in questa domenica 10 dicembre si potranno seguire sia in diretta TV che in streaming. RaiSport le trasmetterà in chiaro, mentre Eurosport darà anche la possibilità agli abbonati di Sky, DAZN e Discovery+ di seguire le gare in diretta. Streaming pure con RaiPlay, Sky Go e NOW.

I pettorali di Goggia e Brignone le altre azzurre per il Super-G femminile

Dopo la doppietta di Sofia Goggia e Federica Brignone nella discesa libera, alle spalle di una superlativa Shiffrin, per il Super-G Sofia Goggia a St.Moritz partirà con il pettorale numero 12 ma la prima a scendere sarà Marta Bassino con il 9. Federica Brignone avrà il 13. Pettorale numero 20 per Pirovano, 24 per Melesi e 41 per Nicol Delago, Mentre Nadia Delago avrà il 51. Completano il roster delle azzurre Monica Zanoner con il 45 e Teresa Runggaldier con il 47.

Dove vedere il Super-G di sci in tv e streaming: orario e programma

Sofia Goggia a St. Moritz in Svizzera va a caccia del successo in Super-G. L'atleta italiana sarà al cancelletto di partenza alle ore 10:30 quando inizierà il Super Gigante. Una manche secca, la più veloce vincerà. La gara che si disputerà in Svizzera a St. Moritz si potrà seguire in diretta TV sia in chiaro su RaiSport che su Eurosport e si potrà vedere in streaming sia con RaiPlay, Sky Go, NOW, DAZN e Discovery+.

I pettorali di De Aliprandini e Vinatzer nello slalom maschile

L'Italia ha undici atleti iscritti allo slalom maschile di Val d'Isere. Gli occhi di tutti saranno soprattutto su Alex Vinatzer, ma hanno chance anche Della Vite e Luca De Aliprandini.

A che ora vedere lo slalom gigante maschile in diretta TV e streaming

La prima manche dello slalom gigante di Val d'Isere inizierà esattamente alle ore 9:30 e si potrà seguire in diretta TV in chiaro su RaiSport, canale 58 del digitale terrestre, così come su Eurosport 1, canale che su Sky si trova al numero 210, ma che è visibile pure per gli abbonati di DAZN e Discovery+. Streaming possibile con RaiPlay, Sky Go, NOW, DAZN, Discovery+. La seconda manche prenderà il via alle ore 12:30.