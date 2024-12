video suggerito

Sci alpino oggi in TV, dove vedere Super G femminile a Beaver Creek e slalom maschile in Val d’Isere: orari e diretta Doppio appuntamento in Coppa del Mondo con le donne impegnate a Beaver Creek in Super G (alle 19:00) e gli uomini in Val d’Isere per lo slamo (10:00 e 13:00). Dirette garantite in chiaro in TV e in streaming sui canali Rai. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Due appuntamenti di Coppa del Mondo oggi domenica 14 dicembre sia per il circo bianco femminile sia per quello maschile. Dopo la discesa di ieri, sabato 14, a Beaver Creek le donne sono di nuovo protagoniste con il Super G. In Grancia, invece, gli uomini si cimenteranno nello slalom. Dirette su Rai 2 e RaiSporHD per la TV, Raiplay per lo streaming.

Dunque fine settimana intenso che si conclude oggi quello tra sabato 14 e domenica 15 dicembre. In America le donne si ripresentano sulle nevi di Beaver Creek per affrontare il secondo impegno del weekend con il Super G. Le nostre azzurre sono capitanate ovviamente da Sofia Goggia e Federica Brignone, tra le più attese. In contemporanea, in Francia sono impegnati anche gli uomini, reduci proprio dal rientro dalle nevi americane. In Val d'Isere di scena le due manche dello slalom maschile.

I pettorali degli atleti azzurri e azzurre impegnati nello slalom e nel Super G

Iniziando dalla Val d'Isere, sono stati chiamati alla partenza in quattro atleti per giocarsi le proprie chance nelle due manche dello slalom odierno. Si tratta di Alex Vinatzer, Filippo Della Vite, Tobias Kastlunger e Stefano Gross. In America, invece, le donne si giocheranno le proprie carte nel Super G. Come si sa da tempo, il gruppo delle azzurre da 11 si è ridotto a 11 dopo l'incidente occorso a Teresa Runggaldier che è caduta nel corso di un allenamento, procurandosi la rottura del legamento crociato e del perone.

Dove vedere in TV la diretta del Super G femminile a Beaver Creek

Come in tutte le gare d'Oltreoceano c'è da stare attenti agli orari. In Italia, lo scatto dai paletti di partenza avverrà solamente alle 19:00. La diretta TV è garantita sena costi aggiuntivi dalla Rai che seguirà l'evento anche in live streaming (RaiPlay).

Slalom maschile a Val d'Isere dove vederlo in diretta streaming: gli orari

Diverso l'appuntamento in Francia per la CdM maschile. In Val d'Isere gli uomini sono attesi da due manches: si scatta dai paletti una prima volta alle 10:00 e poi si replica alle 13:00 italiane. Anche in questo caso diretta TV garantita dalla Rai e lo streaming visibile su Raiplay senza costi aggiuntivi.