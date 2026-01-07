Sci alpino oggi in TV, dove vedere lo Slalom maschile a Madonna di Campiglio: orari e programma

Tradizionale appuntamento infrasettimanale e serale sulle nevi di Madonna di Campiglio a partire dalle 18:00 (prima manche) per lo slalom maschile di Coppa del Mondo. Diretta in chiaro un TV su Rai 2, in streaming su RaiPlay.

Questo mercoledì 7 gennaio l'appuntamento sarà serale, con lo slalom di Coppa del Mondo di Sci alpino riservato agli uomini. Un appuntamento oramai tradizionale, a Madonna di Campiglio lunga la straordinaria pista denominata "3-Tre". Spazio, ovviamente agli specialisti dei paletti stretti che regaleranno uno spettacolo con l'aiuto della luce artificiale. La prima manche, infatti, scatterà alle ore 18.00, mentre la seconda e decisiva prenderà il via alle ore 21.00.

In questo inizio di stagione sciistica arriviamo all’evento di Madonna di Campiglio con una classifica leggermente delineata. Contano al momento le vittorie di Lucas Pinheiro Braathen a Levi, del francese Paco Rassat a Gurgl, e di Timon Haugan che ha vinto in Val d’Isere. Nell’ultimo slalom disputato è arrivata una vittoria norvegese con Atle Lie McGrath in Alta Badia. La Coppa di specialità vede intanto al comando Timon Haugan con 245 punti, davanti ai 182 di Clement Noel ed ai 180 di Paco Rassat.

Gli italiani in gara nello slalom maschile di oggi a Madonna di Campiglio

Per lo slalom maschile di Coppa del Mondo a Madonna di Campiglio in programma questa sera, gli azzurri convocati sono Alex Vinatzer, Tommaso Sala, Tobias Kastlunger, Matteo Canins, Tommaso Saccardi e Corrado Barbera, che si cimenteranno sul celebre Canalone Miramonti nella tradizionale gara in notturna.

Come vedere in diretta in TV e in streaming lo slalom di oggi a Madonna di Campiglio

Con la prima manche alle 18:00 e la seconda in programma alle 21:00 chi non vuole perdersi nulla dello slalom maschile di Coppa del Mondo di Sci alpino deve sintonizzarsi sui canali Rai per fodersi l'evento gratuitamente e senza costi aggiunti. In TV ci si dovrà sintonizzare su Rai2 mentre per il live streaming, sulla piattaforma online RaiPlay. Per gli abbonati di Eurosport, invece, a pagamento, appuntamento su Eurosport 1 oppure su Discovery+ per lo streaming.