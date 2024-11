video suggerito

Sci alpino oggi in TV, dove vedere lo Slalom maschile a Levi: orari e diretta La Coppa del Mondo di sci maschile oggi fa tappa in Finlandia, esattamente a Levi dove si disputerà uno slalom speciale. Si parte alle ore 10 con la prima manche, alle 13 la seconda. Diretta su RaiSport in chiaro e su Eurosport. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

In questa domenica 17 novembre è in programma una sola gara di Coppa del Mondo di sci alpino, quella maschile, che si terrà a Levi. Mentre le donne hanno corso sabato sempre a Levi in Finlandia, dove si terrà lo Slalom speciale: prima manche in programma alle ore 10:30, la seconda alle 13.

Dopo la gara di esordio di Solden, in Austria, che ha visto un podio tutto norvegese nello slalom gigante, con Alexander Steen Olsen davanti a Henrik Kristoffersen e Atle Lie McGrath, che sono anche di conseguenza al comando della classifica di Coppa del Mondo, si torna a gareggiare a Levi in Finlandia, dove si tiene invece uno slalom speciale. Tra i favoriti c'è sempre il norvegese Kristoffersen, con lui il francese Noel e l'austriaco Manuel Feller.

I pettorali degli sciatori italiani per lo slalom speciale maschile

Non sono ancora stati resi noti i pettorali dei cinque atleti italiani che saranno in pista in Finlandia. L'Italia al maschile ha convocato Alex Vinatzer, Tommaso Sala, Tobias Kastlunger, Stefano Gross e Tommaso Saccardi. Nessuno di loro, realisticamente, ha la possibilità di conquistare il podio né la vittoria.

A che ora vedere lo slalom maschile di sci: orario e programma

La seconda gara della Coppa del Mondo di sci maschile si tiene dunque a Levi in Finlandia con la prima manche che è in programma alle ore 10. Mentre la seconda si terrà invece dopo tre ore, e cioè alle 13. Si partirà dal trentesimo classificato della prima manche e si arriverà fino al primo.

Dove vedere lo slalom speciale in diretta TV e streaming

Le gare di Coppa del Mondo di sci 2024-2025 saranno trasmesse sia dalla Rai che da Eurosport. Naturalmente gli eventi trasmessi dalla Rai saranno in chiaro, in questo caso da RaiSport, canale 58 del digitale terrestre. Lo slalom speciale di Levi si potrà seguire anche su Eurosport, canale a pagamento disponibile anche per gli abbonati di Sky e di DAZN, oltre che in streaming sulla piattaforma Discovery+. Streaming possibile con Sky Go, NOW, RaiPlay e Discovery+.