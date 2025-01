video suggerito

Sci alpino oggi in TV, dove vedere lo Slalom Gigante maschile a Madonna di Campiglio: orari e diretta Lo Slalom gigante maschile di Madonna di Campiglio si disputa oggi in notturna sulla pista 3Tre: prima manche alle 17:45, seconda alle 20:45. Tutto le info su dove vederle in tv in diretta, in chiaro e sulla start list degli azzurri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Oggi la Coppa del Mondo di sci alpino fa tappa a Madonna di Campiglio dove è in programma lo Slalom Gigante maschile. La sfida sulla pista 3Tre è infrasettimanale e si disputa in notturna con le due manche articolate tra le 17:45 e le 20:45. Diretta in chiaro e gratuita sia in tv sia in streaming sui canali della Rai e RaiPlay.

I favoriti sono Henrik Kristoffersen, in testa alla classifica di specialità, e lo svizzero Daniel Yule, che tra le porte del Canalone Miramontit ha vinto in 3 occasioni. Nella graduatoria generale al comando c'è l'elvetico Marco Odermatt, proprio davanti a Kristoffersen. Gli azzurri più attesi al cancelletto sono il 26enne Alex Vinatzer e il 38enne Stefano Gross. Accanto a loro ci sono anche Tobias Kastlunger, Tommaso Saccardi, Corrado Barbera e Simon Maurberger. L'Italia sogna una vittoria che manca dal 2005, grazie alla strepitosa prestazione di Giorgio Rocca. In precedenza era stato Alberto Tomba a farla da padrone in tre edizioni differenti (1987, 1988, 1995).

I pettorali di Vinatzer, Gross e degli altri azzurri a Madonna di Campiglio

Nella start list ufficiale dello Slalom gigante maschile di Madonna di Campiglio è Alex Vinatzer il primo degli italiani a scendere in pista: scatterà con il pettorale numero 18. Tobias Kastlunger sarà il 28°, Stefano Gross il 33°, Tommaso Saccardi il 56°, Simon Mauberger il 58° e Corrado Barbera il 70°. Di seguito l'orario delle due manche:

ore 17.45 – Slalom maschile Madonna di Campiglio, 1ª manche

ore 20.45 – Slalom maschile Madonna di Campiglio, 2ª manche

Dove vedere lo Slalom Gigante maschile a Madonna di Campiglio

La Rai trasmette sui suoi canali, in chiaro e gratis, tutta la stagione di Coppa del Mondo di sci. Lo Slalom gigante maschile di Madonna di Campiglio sarà visibile su Rai Sport (canale 58 del digitale terrestre) e in streaming gratuito su RaiPlay. L'appuntamento in calendario sarà trasmesso anche in pay per view sui canali di Eurosport, disponibili anche su DAZN e Sky. Diretta streaming riservata agli abbonati che potranno assistere alle gara attraverso la piattaforma Discovery+, l'app SkyGo oppure il servizio on-demand di NOW.