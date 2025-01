video suggerito

Sci alpino oggi in TV, dove vedere lo Slalom Gigante femminile di Plan de Corones: orari e diretta Lo slalom gigante femminile di Plan de Corones per la Coppa del mondo del 2025 è in programma oggi con due manche alle 10:30 e alle 13:30. Tutto quello che c'è da sapere su diretta TV e partecipanti.

Lo Slalom Gigante femminile di Plan de Corones è in programma oggi martedì 21 gennaio. La Coppa del mondo di sci alpino riparte dunque dalla gara sulla pista Erta a San Vigilio di Marebbe in Alto Adige con due manche in programma alle 10:30 e alle 13:30, condizioni meteo permettendo. A rappresentare l'Italia ci saranno Federica Brignone, Marta Bassino, Sofia Goggia e diverse altre sciatrici. Diretta TV in chiaro sui canali Rai, oltre a Eurosport su Sky e DAZN, streaming su Raiplay, DAZN, Sky Go e NOW.

I pettorali di Federica Brignone, Sofia Goggia e le sciatrici azzurre per lo slalom gigante femminile

Sono diverse le atlete azzurre che gareggeranno nello Slalom gigante femminile di Plan de Corones, gara che necessità notevoli doti tecniche e freddezza. Ci sarà la leader della specialità Federica Brignone, che ha già raccolto due vittorie in slalom gigante questa stagione, nelle tappe di Sölden e Semmering, oltre a Marta Bassino, Sofia Goggia, Asja Zenere, Elisa Platino, Ilaria Ghisalberti, Della Mea, Melesi e Collomb.

A che ora vedere lo slalom gigante femminile di sci: orario e programma

Lo Slalom gigante femminile di Plan de Corones è in programma oggi martedì 21 gennaio. Si correrà come sempre su due manche con orari già prestabiliti. Si parte alle 10:30 con la prima e poi alle 13:30 spazio alla seconda decisiva per la classifica generale. Alle 14:15 la cerimonia di premiazione nella zona d'arrivo. Tutto a meno di complicazioni legate al peggioramento delle condizioni meteo.

Dove vedere lo slalom gigante femminile di Plan de Corones in diretta TV e streaming

Dove vedere in TV lo slalom gigante femminile di Plan de Corones? La gara di sci si potrà vedere in TV in chiaro sui canali RAI e in particolare su Rai Sport. Si potrà seguire anche sui canali Eurosport, disponibili anche nel palinsesto di Sky e DAZN per gli abbonati. Per la diretta streaming, sarà in chiaro quella di Raiplay, mentre a pagamento su DAZN, Sky GO e Discovery+

