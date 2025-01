video suggerito

Sci alpino oggi in TV, dove vedere lo Slalom femminile di Kranjska Gora: orari e diretta Oggi, domenica 5 gennaio il primo slalom femminile di Coppa del Mondo del 2025. Si scia in doppia manche (10:00 e 13:00 gli orari) sulla pista di Podkonen, a Kranjska Gora, in Slovenia. Sei le azzurre impegnate, diretta in chiaro sui canali RAI e su RaiPlay. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Tra ieri sabato 4 e oggi domenica 5 gennaio si compete per il primo weekend ufficiale del 2025 della Coppa del mondo di sci alpino femminile. Ieri con lo slalom gigante, oggi con lo slalom: a Kranjska Gora, in Slovenia, sulla pista Podkoren. Diretta in chiaro sia in TV sia in live streaming grazie ai canali Rai e a RaiPlay.

Il Circo bianco per la Coppa del Mondo femminile è ripartito sabato da Federica Brignone. La nostra campionessa ha subito vinto in slalom gigante in questa stagione a Sölden e ha poi replicato nella scorsa tappa svoltasi a Semmering. Un doppio successo che le ha permesso di lanciarsi in testa anche nella classifica generale e in quella di specialità. Ma oggi c'è spazio anche per le altre discesiste azzurre: sulle nevi slovene di Kranjska Gora sei italiane proveranno a prendersi più di qualche semplice soddisfazione di ripiego

Il pettorale di Giorgia Collomb e delle altre azzurre per lo slalom di Kranjska Gora

In totale quest'oggi a cimentarsi sulle nevi della pista Podkoren per lo slalom di Coppa del Mondo di sci alpino femminile, ci saranno sei atlete azzurre: Giorgia Collomb con il 53, Lara Della Mea, con il pettorale numero 33, Lucrezia Lorenzi con il 42, Martina Peterlini, che avrà il numero 17. Marta Rossetti invece con il 30, mentre Vera Tshurtschenthaler avrà il 38. Du manche che si svolgeranno a tre ore di distanza l'una dall'altra, condizioni meteo permettendo. La prima è in programma alle 10:00, la seconda alle 13:00.

Dove vedere lo slalom femminile di Coppa del Mondo a Kranjska Gora

L'intera stagione di Coppa del mondo di sci alpino 2024-2025 viene trasmessa in diretta a pagamento sui canali di Eurosport, disponibili anche su Sky e su DAZN in TV. Per lo streaming, sempre riservato agli abbonati, è necessario collegarsi alla piattaforma Discovery+, oppure utilizzare l'app SkyGo o il servizio on demand di NOW. Per l'Italia, però, tutte le gare – compreso anche lo slalom femminile di oggi – sono trasmesse in chiaro e senza alcun costo aggiuntivo, sui canali RAI e per il live streaming sulla piattaforma di Raiplay.