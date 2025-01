video suggerito

Sci alpino oggi in TV, dove vedere lo Slalom femminile di Courchevel: orari e diretta Oggi giovedì 30 gennaio la Coppa del mondo di sci alpino si sposta in Francia a Courchevel per lo slalom femminile. Due manche con orari particolari: la prima alle 17:00 la seconda alle 20:00. E’ l’ultima prova prima del Mondiale di Saalbach e vedrà il ritorno in gara di Mikaela Shiffrin. Diretta in chiaro in TV e streaming sui canali Rai. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Alessio Pediglieri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2024-2025 prosegue a ritmi serrati e oggi, giovedì 30 gennaio c'è un appuntamento importante da disputare per il settore femminile: lo slalom di Courchevel in Francia, che si gareggerà in notturna. Attenzione dunque agli orari delle due manche che verranno trasmesse come sempre in diretta, in chiaro e senza costi dal servizio Rai sia in TV sia un streaming.

L'ultima prova prima del mondiale e ancora una prova dall'incertezza totale per l'esito definitivo. C'è anche attesa nell'attesa, con l'annunciato ritorno sulla neve di Mikaela Shiffrin, la regina indiscussa dello slalom. Non ci sarà invece Petra Vlhova che resta ferma e sta già pensando a prepararsi per le prossime Olimpiadi. Poi occhi puntati su Camille Rast chiamata a confermare il suo ottimo momento di stagione, insidiata da Zrinka Ljutic chiamata invece al pronto riscatto.

Ovviamente non mancano attese anche per le nostre azzurre, convocate a Courchevel, in 9 che dovranno provare a dare battaglia alle favorite della vigilia nell'unica prova dell'anno in Francia e l'ultima prima dei Mondiali che si disputeranno a Saalbach.

Le azzurre convocate per lo slalom femminile che si disputa oggi a Courchevel

La Coppa del Mondo di Sci alpino femminile sbarca per la prima – e unica – volta in Francia, precisamente sulle nevi di Courchevel. Uno slalom delicato anche perché è l'ultimo prima dello stop imposto dal Mondiale oramai alle porte che si disputerà a Saalbach. Tanta attesa, ovviamente per verificare in gara le condizioni di Shiffrin dopo il bruttissimo incidente di Bormio e la lunga convalescenza. In totale le azzurre chiamate all'appello sono nove, eccole: Martina Peterlini, Marta Rossetti,Lara Della Mea, Giorgia Collomb, Emilia Mondinelli, Celina Haller, Francesca Carolli, Vera Tschurtschenthaler e Lucrezia Lorenzi.

Dove vedere lo slalom femminile di Courchevel in TV: diretta in chiaro

Come tutte le prove di Coppa del Mondo di sci alpino, anche lo slalom di Courchevel verrà trasmesso sia in modalità a pagamento che in chiaro, visibile a tutti. In TV senza costi aggiuntivi l'appuntamento è sul digitale terrestre sulle frequenze di RaiSportHD mentre per la visione esclusiva agli abbonati Eurosport seguirà le due manches in TV.

Lo slalom femminile di Courchevel in diretta streaming: gli orari

Anche per la diretta streaming dello slalom femminile è prevista la doppia modalità di trasmissione: in chiaro sul portale Rai, RaiPlay e a pagamento su discovery+, DAZN, NOW e SkyGO. Attenzione però agli orari delle due manche che verranno disputate nel tardo pomeriggio e in serata: alle 17.00 la prima manche, mentre la seconda alle 20.00 (meteo permettendo)