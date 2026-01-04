Sci alpino oggi in TV, dove vedere lo Slalom a Kranjska Gora: orari e programma

Si riparte anche nel 2026 con la Coppa del Mondo di Sci protagonista, anche oggi sulle nevi di Kranjska Gora con la celebre località slovena che ha ospitato sulla pista Podkoren lo slalom gigante del 3 gennaio e ora lo slalom speciale femminile del 4 gennaio. Rispetto a sabato, gli orari cambiano leggermente con la prima discesa alle 09:30 e la seconda alle 12:15. Diretta in chiaro sempre sui canali Rai e su RaiPlay.

Le condizioni meteo appaiono in prospettiva finalmente più che ideali per vedere una bella gara di slalom femminile, sempre in attesa di capire quanto tutte le atlete impegnate sulla neve slovena avranno comunque voglia di dar fondo a tutte le proprie qualità con le Olimpiadi inverali di Milano-Cortina, vero appuntamento clou di stagione, che sono sempre più imminenti. Alla vigilia della gara odierna, Mikaela Shiffrin guida la classifica generale e quella di slalom speciale nella Coppa del Mondo femminile 2025-2026, grazie alle recenti vittorie a Semmering, con Camille Rast e Lara Colturi come principali inseguitrici, mentre le azzurre Sofia Goggia e Lara Della Mea sono in lotta per le posizioni di rilievo (rispettivamente 5a e 6a).

Le italiane impegnate nello slalom femminile di oggi a Kranjska Gora

Per lo slalom speciale di oggi a Kranjska Gora ci si aspetta la partecipazione di azzurre come Martina Peterlini, Marta Rossetti, Vera Tschurtschenthaler, Lucrezia Lorenzi, Lara Della Mea e Giorgia Collomb, che sono schierate nelle discipline tecniche con continuità. I pettorali delle partenti verranno indicati però solo nell'imminenza della gara in programma.-

Dove vedere in diretta TV e streaming lo slalom di oggi a Kranjska Gora

Anche oggi, come per tutte le prove di Coppa del Mondo di sci alpino, lo slalom sarà visibile in diretta in chiaro. In TV grazie al servizio Rai che seguirà in modo integrale le fasi principali della gara senza costi aggiuntivi su Rai2 mentre per lo streaming in tempo reale ci si può collegare sul portale RaiPlay. A pagamento, in TV il canale di riferimento per i soli abbonati è Europsport 1 in TV, mentre in streaming si può seguire lo slalom su Discovery+