Sci alpino oggi in TV, dove vedere la discesa libera a Zauchensee e il Gigante ad Adelboden: orari e programma

In questo sabato 10 gennaio lo sci prevede due gare di Coppa del Mondo. Donne in gara in Austria, alle 11:30 Goggia impegnata in discesa libera. Gli uomini invece correranno lo slalom gigante. Diretta in chiaro sulla Rai.
A cura di Alessio Morra
Immagine

Due gare in questa mattinata di sabato 10 gennaio. Per la Coppa del Mondo di sci femminile è in programma in Austria, esattamente ad Altenmarkt-Zauchensee, una discesa libera con Sofia Goggia in automatico tra le favorite. Si parte alle ore 11:30. Gli uomini invece saranno in pista in Svizzera, ad Adelboden, dove si disputerà in due manche lo slalom gigante.

Sci alpino, i pettorali delle italiane in gara oggi a Altenmarkt-Zauchensee

Gli occhi saranno tutti puntati su Sofia Goggia che in Austria va annoverata tra le favorite. L'azzurra si avvicina alle Olimpiadi e cercherà di arrivarci al top. Partirà con il pettorale numero 8. Le altre italiane in pista saranno Laura Pirovano, Nadia Delago, Nicol Delgato, Asja Zenere, Roberta Melesi, Sara Allemand, Vicky Bernardi, Elena Curtoni e Sara Thaler.

Dove vedere la discesa libera di sci in TV: orari e diretta in chiaro

La discesa libera di Altenmarkt-Zauchensee si potrà seguire in diretta TV in chiaro su Rai 2. Si parte alle ore 11:30. Streaming gratis su RaiPlay. Diretta anche per abbonati con Eurosport, canale visibile sia da parte degli abbonati di Discovery+ che da quelli di DAZN, che disporranno anche dello streaming.

Sci alpino in TV, dove vedere lo Slalom femminile a Semmering: orari e programma

Sci alpino, i pettorali degli italiani in gara oggi ad Adelboden

Luca De Aliprandini e Alex Vinatzer sono sempre i due italiani da tenere sott'occhio quando si tratta di seguire gare di slalom speciale o come in questo caso di slalom gigante. In gara anche Della Vite, Borsotti e Talacci.

Dove vedere lo slalom gigante di sci in TV: orari e diretta in chiaro

Lo slalom gigante di Adelboden, uno degli appuntamenti classici della stagione dello sci vedrà la prima manche scatterà alle ore 10:30, la seconda invece alle ore 13:30. Diretta in chiaro sulla Rai, la prima manche sicuramente su Rai 2. La seconda a seconda delle esigenze sarà o su Rai 2 o su RaiSport, canale 58. Diretta anche per abbonati con Eurosport, e dunque anche per chi è abbonato a DAZN o Discovery+. Streaming in chiaro con RaiPlay.

Immagine
