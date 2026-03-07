Sci Alpino oggi in TV, dove vedere la discesa in Val di Fassa e il gigante di Kranjska Gora: orari e programma

La discesa libera femminile e il Gigante maschile si disputano oggi: donne in pista alle 10:45, uomini al cancelletto nelle due manche (9:30 e 12:30). Orari e diretta tv in chiaro delle gare odierne sui canali della Rai.

La Coppa del Mondo di sci alpino entra nella fase decisiva della stagione: l'ultimo mese di gare è appena iniziato, tra oggi e domani il Circo Bianco farà tappa in Italia e in Slovenia con le gare di velocità. Il programma odierno prevede la seconda Discesa libera femminile in Val di Fassa (a partire dalle 10:45) mentre sulla stessa pista "La Volata" le donne saranno protagoniste nel SuperG. A Kranjska Gora si disputano le due manche del Gigante maschile (alle 9:30 e alle 12:30). Di seguito il palinsesto con gli orari delle gare in calendario:

Sabato 7 marzo

Ore 9:30 – Prima manche gigante maschile Kranjska Gora

Ore 10:45 – Discesa libera femminile Val di Fassa

Ore 12:30 – Seconda manche gigante maschile Kranjska Gora

La start list delle italiane: Goggia cerca il colpo in Val di Fassa

Tra le sciatrice italiane più attese c’è Sofia Goggia, ancora a caccia del primo successo stagionale in discesa libera. La campionessa bergamasca vuole sbloccarsi proprio sulle nevi di casa e, allo stesso tempo, sa di avere una grande occasione per rilanciare le sue ambizioni nella classifica di specialità. L'altro lato della medaglia di questo week-end nelle Dolomiti le offre anche l'opportunità di consolidare la propria posizione nel duello per la Coppa di SuperG. Sotto riflettori anche Laura Pirovano reduce vittoria nella prima discesa di venerdì.

Leggi anche Laura Pirovano magistrale in Val di Fassa: vince la discesa e sfata in modo fragoroso il suo tabù

Nella start list la prima delle italiane a partire è Elena Curtoni (5ª) seguita da Sofia Goggia (7ª), Nicol Delago (13ª), Laura Pirovano (15ª), Roberta Melesi (25ª), Nadia Delago (26ª), Sara Thaler (36ª).

A Kranjska Gora c'è attesa per Alex Vinatzer

Nel fine settimana sloveno, invece, il palcoscenico si sposterà sulla pista Podkoren. Qui andranno in scena oggi il Gigante e domenica lo slalom maschili. Tra le attenzioni sono tutte concentrate su Alex Vinatzer, deciso a riscattare una delusione olimpica ancora fresca. Lo sciatore azzurro cercherà risposte importanti sia tra le porte larghe sia tra i pali stretti, in una stagione che finora è stata avara di soddisfazione per la selezione nazionale.

Sono 12 gli azzurri convocati dal dt Massimo Carca per il gigante e lo slalom di Kranjska Gora del fine settimana: Simon Talacci, Filippo Della Vite, Giovanni Borsotti, Luca De Aliprandini, Tommaso Sala, Alex Vinatzer, Tobias Kastlunger, Stefano Pizzato, Edoardo Saracco, Tommaso Saccardi, Corrado Barbera e Matteo Canins.

Dove vedere la discesa femminile della Val di Fassa e il Gigante maschile in diretta TV e in streaming

A trasmettere in diretta TV e in chiaro le gare in Val di Fassa e a Kranjska Gora è la Rai. Nel primo caso il collegamento è previsto su Rai 2, nel secondo sarà il canale Raid Sport HD (numero 58) a mandare in onda la prova degli azzurri. Quanto alla diretta streaming, sarà gratuita sulla piattaforma Rai Play mentre gli abbonati potranno vederla su Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, Sky Go, Now Tv, DAZN.