Sci alpino oggi in TV, dove vedere la discesa femminile di Garmisch e la discesa maschile di Kitzbühel: orari e diretta Doppio appuntamento oggi per la Coppa del Mondo di Sci alpino con una doppia discesa libera. Le donne sono in Germania, a Garmisch (10:30) con occhi puntati su Federica Brignone che guida altre 10 azzurre. Gli uomini in Austria, a Kitzbühel, con 10 azzurri ai cancelletti di partenza. Dirette in chiaro in TV e in streaming su Rai 2 e RaiPlay. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

Ancora Coppa del Mondo di Sci alpino, oggi sabato 25 gennaio, in questo ricco fine settimana sulla neve con la doppia prova femminile e maschile. Entrambi impegnati in discesa con le donne in Germania a Garmisch-Partenkirchen mentre gli uomini sono di tappa in Austria a Kitzbühel. Entrambe le discese saranno visibili in chiaro in TV e streaming con il servizio garantito dalla Rai.

Archiviato lo slalom gigante di Kronplatz, la Coppa del Mondo femminile di sci alpino si è dunque trasferita a Garmisch-Partenkirchen (Germania). Si tratta della quinta tappa della stagione all’insegna della velocità e il programma sulla celebre pista Kandahar inizia proprio con la discesa odierna, seguita da un super-G nella giornata di domani, domenica 26 gennaio. L’ultima vittoria italiana a Garmisch risale proprio con la firma di Federica Brignone, la migliore azzurra del momento. Un copione visto a Cortina qualche giorno fa e che si spera Brignone possa bissare anche questo weekend per provare a prendersi la Coppa del Mondo.

La Coppa del Mondo maschile di sci alpino invece fa tappa a Kitzbühel (Austria) per la 12ª tappa della stagione, in programma tra martedì 21 e domani 26 gennaio sulla mitica pista Streif. La settimana dell’Hahnenkamm si è aperta con tre prove cronometrate per poi proseguire con la discesa libera di oggi, sabato 25 gennaio.

Dove vedere la discesa libera femminile in TV e streaming a Garmisch: l'orario

Appuntamento tedesco per le 11 azzurre chiamate al cancelletto di partenza sulle nevi di Garmisch. Sono Federica Brignone (che parte col pettorale numero 13), Marta Bassino (col 15), Sofia Goggia (col 10), Elena Curtoni (col 18), Roberta Melesi (col 43), Laura Pirovano (col 9), Nicol Delago (col 2), Nadia Delago (col 33) e Vicky Bernardi (col 44). L'inizio della discesa libera di oggi è fissato per le 10:15 e come tutte le prove di Coppa del Mondo di Sci alpino sarà visibile in doppia modalità, a pagamento e in chiaro. Su Rai 2 verrà trasmessa senza costi aggiuntivi la discesa e, in modalità criptata per gli abbonati, su Eurosport 2. In streaming si potrà seguire su Rai Play, discovery+, DAZN, NOW e Sky Go.

La discesa libera maschile di Kitzbühel, come vederla in Tv e streaming

Per la discesa libera odierna il direttore tecnico Max Carca ha convocato 10 azzurri: il quattro volte vincitore Dominik Paris (pettorale numero 12), Florian Schieder (parte col 5), Mattia Casse (col 7), Christof Innerhofer (col 24), Nicolò Molteni (col 44), Benjamin Jacques Alliod (col 47), Giovanni Franzoni (col 53) e Matteo Franzoso (col 55). La discesa è in programma oggi alle 11:30 su Rai2 in chiaro e su Europsport2 in TV e su RaiPlay per lo streaming gratuito e su discovery+, DAZN, NOW e Sky Go per gli abbonati.