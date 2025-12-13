sport
video suggerito
video suggerito

Sci alpino oggi in TV, dove vedere la Discesa femminile a St. Moritz e lo Slalom gigante maschile a Val d’Isere: orai e programma

Giornata ricca per lo sci questa di sabato 13 dicembre. Le donne alle ore 10:45 disputeranno la discesa libera di St.Moritz, mentre gli uomini in Francia daranno vita allo Slalom Gigante.
Il modo più veloce per leggere Fanpage.it? Sbloccalo su Google.
A cura di Alessio Morra
0 CONDIVISIONI
Immagine

Un sabato ricchissimo per lo sci. Una mattinata intensa da seguire, quasi minuto per minuto, per gli appassionati. Perché il circo bianco torna nell'Europa che conta, quella classica. A St.Moritz è in programma la discesa libera femminile, con Sofia Goggia pronta a colpire, è stata già eccellente nelle prove, mentre gli uomini disputeranno lo slalom gigante maschile in Francia a Val d'Isere. Diretta TV in chiaro sulla Rai, e diretta anche su Eurosport. Streaming con RaiPlay, DAZN e Discovery+.

Sci alpino, i pettorali delle italiane in gara oggi a St.Moritz Sci alpino

La grande attesa è tutta per Sofia Goggia, che ha già saggiato la Coppa del Mondo 2025-2026 correndo lo slalom gigante. Ma la discesa libera è la sua specialità. L'attesa è massima per la bergamasca che a St.Moritz è partita molto bene nelle prime prove. In pista anche Laura Pirovano, Nicol e Nadia Delago, Elena Curtoni e Sara Allemand.

Dove vedere la discesa di sci in TV: orari e diretta in chiaro

Orario canonico per la discesa libera femminile di Sankt Moritz che si colloca tra le due manche dello slalom maschile. L'orario d'inizio è stabilito per le 10:45. Diretta TV in chiaro su Rai 2, e diretta anche per gli abbonati di Eurosport. Streaming in chiaro con RaiPlay, e per abbonati con DAZN e Discovery+.

Leggi anche
Sci alpino oggi in TV, dove vedere la Discesa libera femminile a St. Moritz: orari e programma

Sci alpino, i pettorali degli italiani in gara oggi a Val d'Isere

L'Italia, purtroppo, non ha sogni di gloria. Ma Alex Vinatzer, Luca De Aliprandini e Filippo Della Vite puntano a un ingresso nella top quindici. L'Italia schiera anche Giovanni Borsotti, Tobias Kastlunger e Simon Talacci.

Dove vedere lo Slalom Gigante di sci in TV: orari e diretta in chiaro

Lo Slalom Gigante di Val d'Isere si potrà seguire in diretta su Rai 2. Prima manche a partire dalle ore 9:30, seconda invece dalle ore 13. Diretta sempre su Eurosport. Streaming gratis con RaiPlay, per abbonati con DAZN e Discovery+.

Notizie
Sport invernali
0 CONDIVISIONI
Immagine
La Juventus può cambiare proprietà, Tether fa un'offerta di 1,1 miliardi: Exor smentisce
Ardoino ufficializza l'offerta su X: "Inviata proposta ufficiale per comprare l'intera quota di Juventus"
Cos'è Tether e perché ha deciso di investire nella Juve: dal 5% all'offerta di acquisto del club
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
sport
api url views