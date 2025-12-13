Sci alpino oggi in TV, dove vedere la Discesa femminile a St. Moritz e lo Slalom gigante maschile a Val d’Isere: orai e programma

Un sabato ricchissimo per lo sci. Una mattinata intensa da seguire, quasi minuto per minuto, per gli appassionati. Perché il circo bianco torna nell'Europa che conta, quella classica. A St.Moritz è in programma la discesa libera femminile, con Sofia Goggia pronta a colpire, è stata già eccellente nelle prove, mentre gli uomini disputeranno lo slalom gigante maschile in Francia a Val d'Isere. Diretta TV in chiaro sulla Rai, e diretta anche su Eurosport. Streaming con RaiPlay, DAZN e Discovery+.

Sci alpino, i pettorali delle italiane in gara oggi a St.Moritz Sci alpino

La grande attesa è tutta per Sofia Goggia, che ha già saggiato la Coppa del Mondo 2025-2026 correndo lo slalom gigante. Ma la discesa libera è la sua specialità. L'attesa è massima per la bergamasca che a St.Moritz è partita molto bene nelle prime prove. In pista anche Laura Pirovano, Nicol e Nadia Delago, Elena Curtoni e Sara Allemand.

Dove vedere la discesa di sci in TV: orari e diretta in chiaro

Orario canonico per la discesa libera femminile di Sankt Moritz che si colloca tra le due manche dello slalom maschile. L'orario d'inizio è stabilito per le 10:45. Diretta TV in chiaro su Rai 2, e diretta anche per gli abbonati di Eurosport. Streaming in chiaro con RaiPlay, e per abbonati con DAZN e Discovery+.

Sci alpino, i pettorali degli italiani in gara oggi a Val d'Isere

L'Italia, purtroppo, non ha sogni di gloria. Ma Alex Vinatzer, Luca De Aliprandini e Filippo Della Vite puntano a un ingresso nella top quindici. L'Italia schiera anche Giovanni Borsotti, Tobias Kastlunger e Simon Talacci.

Dove vedere lo Slalom Gigante di sci in TV: orari e diretta in chiaro

Lo Slalom Gigante di Val d'Isere si potrà seguire in diretta su Rai 2. Prima manche a partire dalle ore 9:30, seconda invece dalle ore 13. Diretta sempre su Eurosport. Streaming gratis con RaiPlay, per abbonati con DAZN e Discovery+.