Sci alpino oggi in TV, dove vedere il Super-G femminile di Cortina e lo Slalom maschile di Wengen: orari e diretta Oggi, domenica 19 gennaio altri due appuntamenti di Coppa del Mondo che concludono il lungo fine settimana. Le donne sono impegnate a Cortina per il super G (11:00), gli uomini a Wengen per lo slalom (10:15 e 13:15). Diretta in chiaro su Rai Sport.

A cura di Alessio Pediglieri

Si conclude oggi domenica 19 gennaio il weekend di Coppa del Mondo di sci alpino con un altro doppio appuntamento: il Super G per le donne e lo slalom per gli uomini. Il primo sulle nevi di Cortina il secondo in Svizzera, a Wengen.

Ultima tappa italiana di questo fine settimana per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino sull’Olympia delle Tofane, a Cortina. Dopo la discesa libera di ieri sabato 18 gennaio sulla stessa pista oggi domenica 19 gennaio ci si sfida per un altro entusiasmante super G. Altro appuntamento svizzero invece per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile dopo quello dei giorni scorsi: al Super G di venerdì e alla discesa libera libera di sabato, oggi si gareggia in slalom.

Tra le donne, Federica Brignone è sempre con i fari puntati, visto che si tratta della miglior atleta azzurra tra le discesiste convocate in CdM. I recenti risultati hanno portato la valdostana in vetta alla classifica generale di Coppa del Mondo, approfittando anche dell'assenza di Michaela Shiffrin, ancora convalescente. Attewnzioni anche per Sofia Goggia che dovrà riscattarsi su una pista in cui ha già ottenuto grandi vittorie in passato e potrebbe portarle bene.

Si conclude invece la settimana maschile di Coppa del Mondo di sci a Wengen sul mitico Lauberhorn: dopo il superG di venerdì e la discesa libera di ieri sabato 18 gennaio, toccherà oggi all’attesissimo slalom con cui si conclude questo weekend. Le nostre speranze sono tutte per Dominik Paris e Mattia Casse.

Dove vedere il Super G femminile di Cortina in diretta TV e streaming: gli orari

Il Super G femminile a Cortina è in programma per le 11:00, in una unica classica prova, con orario che verrà confermato a ridosso della gara in base alle condizioni meteo. Come per tutti gli eventi di Coppa del Mondo femminile 2024-2025 di sci alpino, ci sarà la diretta tv su Rai 2 e Rai Sport, gratuita e in chiaro e su Eurosport 2, a pagamento. In diretta streaming, criptata, la gara sarà visibile su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN mentre sarà visibile per tutti su RaiPlay.

Lo slalom maschile a Wengen, dove vederlo in TV o in streaming: l'orario di partenza

La partenza dello slalom maschile in Svizzera è previsto con la classica doppia manche, la prima in programma alle 10:15 la seconda alle 13:15 (meteo permettendo). Anche per lo slalom maschile sulle nevi di Wengen ci sarà la doppia possibilità per seguirlo in diretta a pagamento o in chiaro per tutti senza costi aggiuntivi. La diretta tv sarà su Rai 2 e Rai Sport, gratuita mentre lo streaming in chiaro sarà su RaiPlay. Su Eurosport 2, a pagamento in TV e in streaming, su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN.