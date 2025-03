video suggerito

Sci alpino in TV, dove vedere lo Slalom Gigante maschile di Sun Valley: orari e diretta La gara di Slalom gigante maschile di Sun Valley è in programma oggi mercoledì 26 marzo con due manche alle ore 16:30 e 19. Ecco tutto quello che c’è da sapere su diretta TV e streaming. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Marco Beltrami

Lo Slalom gigante maschile di Sun Valley valido per la Coppa del mondo di sci è in programma mercoledì 26 marzo, con le due manche in programma alle 16:30 e alle 19. Diretta TV in chiaro su Rai Sport, Eurosport, DAZN e Sky, con streaming gratuito su RaiPlay, Sky GO, DAZN e Discovery+. Marc Odermatt è il padrone indiscusso di questa disciplina, mentre a rappresentare la nazionale azzurra ci saranno Luca De Aliprandini, Alex Vinatzer, Filippo Della Vite e Giovanni Franzoni. Proveranno a superarsi per chiudere la stagione in bellezza. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla prova che chiude il torneo negli Stati Uniti.

Dove vedere lo Slalom Gigante maschile di Sun Valley: la diretta TV in chiaro

Dove vedere la diretta TV dello Slalom Gigante maschile di Sun Valley? La gara sarà trasmessa in chiaro su Rai Sport, e poi su Eurosport visibile anche su Sky GO e DAZN dietro pagamento dell'abbonamento. A rappresentare l'Italia nella prova valida per la Coppa del mondo ci saranno Luca De Aliprandini, Alex Vinatzer, Filippo Della Vite e Giovanni Franzoni. I nostri atleti cercheranno di togliersi qualche soddisfazione, contrastando i dominatori della specialità, impresa tutt'altro che semplice.

Lo Slalom Gigante maschile di Sun Valley, dove vederlo in diretta streaming: l'orario

Lo Slalom Gigante maschile di Sun Valley si potrà vedere in streaming in chiaro sulla piattaforma Rai Play, sfruttando dunque solo una buona connessione a internet. Possibile seguire anche la gara su Sky GO e DAZN attraverso la piattaforma Eurosport, e su Discovery+, tutti servizi a pagamento. L'orario delle gare è già noto: la prima manche è in programma alle ore 16:30, con la seconda invece che partirà dalle ore 19. Questo ovviamente a meno di cambiamenti legati alle condizioni ambientali. Per ora non sono previste situazioni meteorologiche difficili.