Sci alpino in TV, dove vedere la Discesa Libera femminile di Kvitfjell: orari e diretta La Discesa Libera femminile di Kvitfjell è in programma oggi alle 10:30 e vedrà impegnate anche Brignone e Goggia. Tutto quello che c'è da sapere sulla prova di Coppa del mondo di sci.

A cura di Marco Beltrami

La Discesa Libera femminile di Kvitfjell è in programma oggi venerdì 28 febbraio alle ore 10:30. La gara apre la tre giorni di Coppa del mondo di sci in programma in Norvegia e vedrà impegnate diverse azzurre fino a domenica. Ovviamente ci sarà Federica Brignone, leader sia nella classifica generale che in quella di specialità reduce da due medaglie ai Mondiali e dalla doppietta eccezionale del Sestriere. In pista a Kvitfjell anche Sofia Goggia che ha ottenuto due secondi posti in discesa. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla gara che sarà trasmessa in chiaro in TV sulla Rai, oltre che su Eurosport, DAZN e Sky, e in streaming su Rai Play, DAZN, Sky e Discovery+.

Dove vedere Discesa Libera femminile di Kvitfjell: Brignone e le altre azzurre al via

Dove vedere la Discesa Libera femminile di Kvitfjell? La gara valida per la Coppa del mondo, che vedrà impegnate la leader della classifica generale Brignone, e poi Goggia, Bassino, Pirovano, Nicol e Nadia Delago, Elena Curtoni si potrà vedere in chiaro sulla Rai e in particolare su Rai Due e Rai Sport. Senza necessità di sottoscrivere abbonamenti. Possibile vedere la prova di coppa del mondo di sci norvegese anche su Eurosport e dunque sulle piattaforme Sky e DAZN, ovviamente per gli abbonati.

Discesa Libera femminile di Kvitfjell, dove vederlo in streaming: gli orari

La Discesa Libera femminile di Kvitfjell è in programma oggi alle 10:30, anche se l'orario d'inizio potrebbe slittare in caso di complicazioni legate alle condizioni meteo. La prova di Coppa del Mondo si potrà seguire anche in streaming in chiaro sulla piattaforma RaiPlay, con diretta streaming anche su Eurosport e dunque su DAZN e Sky GO. Anche gli abbonati a Discovery+ potranno vedere la gara sfruttando una buona e stabile connessione a internet sui propri dispositivi fissi e portatili.