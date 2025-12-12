Scelti i portabandiera alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, sono 4: Brignone, Mosaner, Fontana e Pellegrino
Per la prima volta nella storia dei Giochi Olimpici, un Paese farà sfilare quattro atleti come portabandiera nella cerimonia di apertura: è stata questa la scelta dell'Italia per le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Una scelta che va a premiare quattro eccellenze dello sport azzurro: Federica Brignone, Arianna Fontana, Amos Mosaner e Federico Pellegrino. I Giochi avranno luogo dal 6 al 22 febbraio, a distanza di 20 anni dagli ultimi svoltisi in Italia (Torino 2006).
L'annuncio è stato dato oggi dal Presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, insieme al Segretario Generale, Carlo Mornati, e al Vice Presidente, Marco Di Paola, nel corso della presentazione ufficiale svoltasi al Foro Italico. La cerimonia inaugurale delle Olimpiadi si svolgerà contemporaneamente in due sedi diverse, Milano e Cortina d'Ampezzo: anche questo non era mai accaduto prima nella storia. Di conseguenza anche i portabandiera della squadra italiana si divideranno tra le due location: Fontana e Pellegrino sfileranno nello stadio Meazza a San Siro, mentre Brignone e Mosaner a Cortina.
Chi sono Federica Brignone, Arianna Fontana, Amos Mosaner e Federico Pellegrino
Federica Brignone, nata 35 anni fa proprio a Milano ma valdostana d'adozione, è la punta di diamante (assieme a Sofia Goggia) del nostro sci alpino: plurimedagliata olimpica a PyeongChang 2018 e Pechino 2022, nonché prima italiana di sempre a conquistare la Coppa del Mondo generale, trionfo che poi ha bissato. La sua presenza in gara è ancora in dubbio dopo l'operazione per il grave infortunio, lei ce la sta mettendo tutta. La Brignone sfilerà a Cortina con la bandiera italiana assieme al 30enne Amos Mosaner, campione olimpico di curling a Pechino 2022 e campione mondiale del doppio misto.
A Milano invece sfileranno la 35enne Arianna Fontana, pluricampionessa olimpica dello short track, l'atleta italiana più medagliata nella storia delle Olimpiadi (11 podi) e il 35enne Federico Pellegrino, due volte medaglia d'argento nello sci di fondo ai Giochi di PyeongChang e Pechino, e inoltre vincitore di due Coppe del Mondo di sprint.