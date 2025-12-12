Scelti i portabandiera alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, sono 4: Brignone, Mosaner, Fontana e Pellegrino

L’Italia ha annunciato ufficialmente i nomi dei portabandiera per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026: sono Federica Brignone, Arianna Fontana, Amos Mosaner e Federico Pellegrino. Per la prima volta nella storia dei Giochi Olimpici, un Paese avrà quattro portabandiera alla cerimonia inaugurale.

Per la prima volta nella storia dei Giochi Olimpici, un Paese farà sfilare quattro atleti come portabandiera nella cerimonia di apertura: è stata questa la scelta dell'Italia per le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Una scelta che va a premiare quattro eccellenze dello sport azzurro: Federica Brignone, Arianna Fontana, Amos Mosaner e Federico Pellegrino. I Giochi avranno luogo dal 6 al 22 febbraio, a distanza di 20 anni dagli ultimi svoltisi in Italia (Torino 2006).

L'annuncio è stato dato oggi dal Presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, insieme al Segretario Generale, Carlo Mornati, e al Vice Presidente, Marco Di Paola, nel corso della presentazione ufficiale svoltasi al Foro Italico. La cerimonia inaugurale delle Olimpiadi si svolgerà contemporaneamente in due sedi diverse, Milano e Cortina d'Ampezzo: anche questo non era mai accaduto prima nella storia. Di conseguenza anche i portabandiera della squadra italiana si divideranno tra le due location: Fontana e Pellegrino sfileranno nello stadio Meazza a San Siro, mentre Brignone e Mosaner a Cortina.

Chi sono Federica Brignone, Arianna Fontana, Amos Mosaner e Federico Pellegrino

Federica Brignone, nata 35 anni fa proprio a Milano ma valdostana d'adozione, è la punta di diamante (assieme a Sofia Goggia) del nostro sci alpino: plurimedagliata olimpica a PyeongChang 2018 e Pechino 2022, nonché prima italiana di sempre a conquistare la Coppa del Mondo generale, trionfo che poi ha bissato. La sua presenza in gara è ancora in dubbio dopo l'operazione per il grave infortunio, lei ce la sta mettendo tutta. La Brignone sfilerà a Cortina con la bandiera italiana assieme al 30enne Amos Mosaner, campione olimpico di curling a Pechino 2022 e campione mondiale del doppio misto.

A Milano invece sfileranno la 35enne Arianna Fontana, pluricampionessa olimpica dello short track, l'atleta italiana più medagliata nella storia delle Olimpiadi (11 podi) e il 35enne Federico Pellegrino, due volte medaglia d'argento nello sci di fondo ai Giochi di PyeongChang e Pechino, e inoltre vincitore di due Coppe del Mondo di sprint.