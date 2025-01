video suggerito

Sarrazin è fuori pericolo, lascia la terapia intensiva: “Inizia la riabilitazione a tempo indeterminato” A una settimana dal terribile incidente sulla pista Stelvio di Bormio, Cyprien Sarrazin lascerà la terapia intensiva dell’Ospedale di Sondalo per proseguire il recupero in una casa di cura di Lione. “Condizioni stabili, accertamento medico rassicurante” ha ufficializzato la Federsci transalpina. Il discesista francese aveva riportato un ematoma cranico che lo aveva costretto ad un immediato intervento chirurgico e al coma farmacologico. Ora inizierà una lunghissima riabilitazione: “A tempo indeterminato” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

37 CONDIVISIONI condividi chiudi

Cyprien Sarrazin è fuori pericolo e le sue condizioni risultano stabili. L'ultimo bollettino medico è rassicurante nei confronti dello sciatore francese che lo scorso 27 dicembre, sulla "Stelvio" di Bornio nella discesa valida per la Coppa del Mondo, ha perso l'equilibrio andando violentemente ad impattare sulla pista ghiacciata e poi sulle barriere. La Federazione francese di sci ha pubblicato giovedì 2 gennaio un messaggio confortante: sarà dimesso dalla terapia intensiva dopo l'operazione riuscita per ridurre l'ematoma cranico ed è stato trasferito in una casa di cura a Lione: "La sua indisponibilità resta al momento a tempo indeterminato".

Il comunicato della Federsci francese su Sarrazin: "Nuova fase di recupero"

La terribile caduta di Sarrazin ha fatto temere il peggio, soprattutto a seguito dei primi riscontri medici che lo hanno visto in gravi condizioni arrivare in ospedale, venire immediatamente sottoposto ad un intervento chirurgico alla testa e rimanere in coma farmacologico in terapia intensiva. Dopo una settimana dall'incidente shock, il 28enne discesista francese ha reagito bene alle cure e le sue condizioni sono rimaste stabili, confortando l'equipe medica che ha deciso così di dimetterlo.

A spiegare le condizioni dello sciatore, è stato Stepgane Bulle, medico ufficiale della squadra nazionale francese di sci alpino. "In seguito alla caduta durante l'allenamento ufficiale della discesa di Bormio di venerdì 27 dicembre, Cyprien Sarrazin è stato sottoposto lo stesso giorno ad un intervento chirurgico consistente nella risoluzione di un ematoma intracranico. La fase di recupero effettuata sabato 28 dicembre è andata bene e il suo stato di salute è stabile e lascia il reparto di terapia intensiva, venendo ricoverato in un reparto di cura".

Sarrazin sarà trasferito a Lione per iniziare la riabilitazione, "a tempo indeterminato"

La situazione clinica resta seria, sottolinea il medico ufficiale della Federscì transalpina al punto tale che il futuro sportivo di Sarrazin resta un'incognita: "Dovrà sottoporsi ora ad una lunga riabilitazione e al momento la sua indisponibilità resta a tempo indeterminato. Il resto dell'accertamento medico" ha concluso Bulle riferendosi alle altre contusioni riportate "è molto rassicurante e, nonostante la violenza dello shock, non sono state notate altre lesioni importanti. La risonanza magnetica effettuata il 31 dicembre ha suggerito così il rimpatrio in Francia per la giornata di venerdì 3 gennaio e il ricovero nel reparto di neurochirurgia del Médipole di Lione".

Il terribile incidente di Sarrazin e le polemiche sulla pista di Bormio

Il 27 dicembre scorso, Cyprien Sarrazin ha perso il controllo degli sci sulla parte finale della pista "Stelvio" durante il Super G di Coppa del Mondo volando via su un dosso e rimbalzando violentemente sulla neve ghiacciata prima di essere fermato dalle reti di protezione. Solo l'airbag inserito nella tuta ha evitato il peggio ma ci sono voluti venti minuti di cure sul posto prima di poter essere evacuato, "cosciente", in elicottero a Bormio. Un incidente che ha aperto il fianco a feroci critiche sullo stato della pista e sull'organizzazione delle prossime Olimpiadi inverali in Italia, dove Bormio ospiterà proprio le prove di sci alpino.