video suggerito

Sarrazin sveglio e cosciente dopo l’intervento, ora l’attesa: “Shock al cervello, vene lacerate” Condizioni stabili per Sarrazin dopo la tremenda caduta a Bormio e l’intervento chirurgico. L’ultimo bollettino. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Come sta Cyprien Sarrazin? Quali sono le ultime notizie sullo sciatore francese vittima di una tremenda caduta a Bormio? La Federazione francese di Sci ha diramato un nuovo bollettino medico sullle condizioni del classe 1994, che è stato operato alla testa. L'atleta è "sveglio e cosciente". Buone notizie dunque anche se le sue condizioni sono definite stabili e bisognerà attendere per capire come si evolverà la situazione. Quello che è certo è che sarebbe potuta andare anche peggio e le immagini di quanto accaduto sono tremende.

Le ultime notizie su Sarrazin, il bollettino medico

Durante l'ultima prova cronometrata della discesa libera, Sarrazin si è reso protagonista di un brutto volo che ha fatto tremare tutti. Le sue condizioni son sembrate sin da subito preoccupanti, con i medici che dopo il trasporto in elisoccorso in ospedale, hanno optato per un intervento chirurgico. Operazione perfettamente riuscita e necessità comunque di tenerlo in coma farmacologico.

Ora le ultime notizie: "Dopo l'intervento di venerdì sera all'ospedale di Sondalo, vicino a Bormio, Cyprien Sarrazin è sveglio e cosciente. Le sue condizioni sono stabili. Sarà tenuto sotto osservazione per un periodo indefinito, afferma il dottor Stéphane Bulle, medico della squadra francese di sci alpino".

Ora bisognerà aspettare e capire quale sarà la reazione a quanto accaduto. A Le Parisien, Jean Chazal, neurologo specializzato in commozioni cerebrali: "Il cervello è una struttura viscoelastica, morbida, come una spugna, e il cranio è rigido. Tra i due passano le vene. Il trauma subito, di grande violenza, per il passaggio da una velocità rapidissima ad uno stop completo, ha generato uno shock al cervello tale da lacerare le vene sulla sua superficie. È quello che chiamiamo ematoma subdurale, cioè tra il cervello e la meninge".