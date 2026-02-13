sport
Sarah Schleper e Lasse Gaxiola, madre e figlio insieme alle Olimpiadi 2026: un caso unico ai Giochi

I messicani Sarah Schleper e Lasse Gaxiola sono madre e figlio, entrambi prendono parte alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Non era mai successo che madre e figlio gareggiassero in una Olimpiade invernale.
A cura di Alessio Morra
Le grandi manifestazioni sportive regalano storie fantastiche, che non devono riguardare per forza i campioni, gli atleti che portano a casa trofei o medaglie. I Giochi di Milano Cortina sono stati fin qui straordinari per l'Italia ed hanno raccontato diverse storie interessanti. Ce n'è una che è totalmente diversa dalle altre. Perché in queste Olimpiadi nello sci partecipano contemporaneamente una madre e un figlio: Sarah Schelper e Lasse Gaxiola, che gareggiano per il Messico.

Sarah Schelper vent'anni fa decima alle Olimpiadi

Nella storia delle Olimpiadi Invernali questo non era mai successo. Madre e figlio insieme nella stessa edizione. Sarah Schleper, classe 1979 (compirà 47 anni il primo 19 febbraio), è una sciatrice non di primissima fascia. Ha corso per gli Stati Uniti a lungo, poi è stata naturalizzata dal Messico dopo il matrimonio con l'allenatore Federico Gaxiola de la Lama. Non pratica più lo slalom, ma disputa Discesa libera, Super G e Slalom Gigante. Ha partecipato pure a quello vinto da Federica Brignone, è arrivata al 35° posto. Vent'anni fa alle Olimpiadi di Torino arrivò decima.

Il Messico durante la Cerimonia d’Apertura delle Olimpiadi 2026.
Ora gareggia con il figlio Lasse Gaxiola

Lasse Gaxiola è il figlio di Sarah Schleper, ha 18 anni, ed è nato sugli sci, la madre lo ha portato con sé sin da piccolo sulle piste, e anche con un papà allenatore, la sua vita era segnata: è diventato uno sciatore. Giovane, ancora non su altissimi livelli, ma ai Giochi c'è e rappresenterà il Messico. Di questa situazione, assolutamente inedita, ne ha parlato Sarah Schleper: "Questo è un obiettivo che abbiamo perseguito per anni e abbiamo lottato per ottenere il posto, riuscirci è stato un grande sollievo". Il giovane Lasse Gaxiola parteciperà allo slalom speciale e al gigante.

Arianna Fontana a Milano Cortina 2026 può diventare l’azzurra più vincente della storia olimpica: cosa aspettarsi

Due precedenti, ma nessuno identico alle Olimpiadi Invernali

C'è un solo precedente di madre figlio alle Olimpiadi, ma quelle Estive. Era il 2016 quando si presentarono la tiratrice Nino Salukavadze che sparò assieme al figlio Tsotne Machavariani. Mentre in quelle Invernali nel 2002 a Salt Lake City parteciparono assieme un papà e un figlio, e cioè Werner Hoeger e Christopher Hoeger, due venezuelani che gareggiarono nella gara di slittino singolo.

