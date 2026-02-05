Sarah Schleper e Lasse Gaxiola insieme a Milano Cortina: primo caso madre-figlio nelle stesse Olimpiadi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Olimpiadi Invernali 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Milano Cortina non è ancora ufficialmente iniziata ma già racconta storie incredibili, come quella della campionessa messicana Sarah Schleper che disputerà la sua settima settima olimpiade invernale in cui stabilirà anche un record assoluto e mai visto prima d'ora: lo farà insieme a suo figlio Lasse Gaxiola, prima volta nella storia dei Giochi in cui madre e figlio contemporaneamente scenderanno in pista.

Sarah e Lasse, madre e figlio di scena a Milano Cortina: quando gareggiano

Ovviamente non lo faranno tecnicamente "insieme" perché le gare maschili e femminili sono distinte, ma Sarah Schleper e Lasse Gaxiola scieranno praticamente in parallelo a distanza di pochissimo tempo l'una dall'altro e nelle medesime discipline. Secondo questo calendario nello Sci alpino: Lasse sarà impegnato sulla Stelvio di Bormio nel downhill del 7 febbraio, poi in super-G l'8 febbraio, nello slalom gigante del 15 febbraio e per lo slalom del 16 febbraio. Sarah scierà invece sulle Tofane di Cortina d'Ampezzo nel downhill dell'8 febbraio, per il super-G del 9 febbraio, nello slalom gigante del 16 febbraio e per lo slalom, il 17 febbraio.

Madre e figlio insieme nella stessa edizione dei Giochi invernali: un caso unico

Si tratta della prima volta in assoluto che una "combo" familiare si presenta alle Olimpiadi invernali, un primo caso di madre e figlio che competono negli stessi Giochi. Prima d'ora c'erano state situazioni solo simili in altre situazioni, come nel caso della concomitanza padre-figlio a Salt Lake City 2002 quando Werner e Christopher Hoeger gareggiarono nello stesso evento. Sempre per le Olimpiadi invernali, ci furono anche Barbara Ann Cochran e il figlio Ryan Cochran-Siegle che vinsero due medaglie ma lo fecero in due momenti distinti: un oro nello slalom nel 1972 e un argento in super-G nel 2022.

Leggi anche Shock a Milano-Cortina: Mark McMorris in ospedale dopo un volo di 50 metri in allenamento

L’iconica foto del 2010 di Sarah col figlio Lasse: era il saluto alla nazionale USA prima di gareggiare per il Messico

La storia di Sarah Schelper, la campionessa americana che ha fatto grande il Messico

Una storia che è l'epilogo di un'altra che ha fatto di Sarah Schleper un'autentica icona dello sci in Messico, Paese di cui sarà nella Cerimonia d'Apertura anche portabandiera. Nata in Colorado, di origini americane, ha una carriera di assoluto prestigio raggiungendo la sua 7a partecipazione olimpica: nel 2007, dopo il matrimonio con Federico Gaxiola, allenatore messicano, e la nascita di Lasse, decise di acquisire nuova cittadinanza. Dal 2014 ha sempre rappresentato i colori messicani in ogni occasione mentre per il figlio diciottenne Milano Cortina rappresenterà il debutto assoluto ai Giochi.