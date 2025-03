video suggerito

Ryan Wedding ha partecipato alle Olimpiadi ma ora è ricercato: 10 milioni per chi lo troverà Ryan Wedding nel 2002 prese parte alle Olimpiadi invernali nello snowboard, ora è un fuggitivo ed è ricercato dall’FBI che ha messo sul suo capo una taglia di 10 milioni di dollari. Wedding è coinvolto nel traffico di droga. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Alessio Morra

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ryan Wedding nel 2002 disputò le Olimpiadi invernali, nello snowboard. Non andò benissimo. Ma nella sua vita da sportivo ha toccato l'apice disputando i Giochi. Da qualche giorno l'FBI lo ha inserito nell'elenco dei dieci più pericolosi ricercati. Tecnicamente è un fuggitivo. Su di lui è stata posta una taglia di 10 milioni di dollari.

Wedding ai Giochi 2002, poi è diventato El Jefe

La storia è degna di un film. Wedding, classe 1981, nel 2002 a Salt Lake City, nello Utah, prende parte ai Giochi Olimpici Invernali. Non vanno bene, chiude al 24° posto. La carriera sportiva la mette alle spalle e si dedica ad altro. Nel 2010 viene condannato a quattro anni per traffico di droga. Di tempo ne è passato tanto e la sua carriera criminale è cresciuta in modo esponenziale.

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti lo accusa di aver ‘guidato un gruppo criminale organizzato transnazionale impegnato nel traffico di cocaina'. Wedding secondo gli inquirenti è il capo di questa organizzazione, da qui il soprannome di ‘El Jefe‘ (il Capo), anche di aver commesso e commissionati una serie di omicidi.

Wedding è diventato ‘Il Nemico Pubblico'

Wedding dopo aver scontato la sua pena si è trasferito in Messico, dove è diventato il ‘Nemico Pubblico'. Definito anche il ‘Gigante' è diventato un autentico ‘signore della droga'. L'FBI ha fatto sapere di aver messo su di lui una taglia di 10 milioni di dollari. Il fuggitivo canadese è ricercato perché ha gestito e gestisce un'associazione di narcotrafficanti che ha trafficato cocaina dalla Colombia agli Stati Uniti e al Canada, passando per il Messico. Wedding rischia l'ergastolo e sarebbe in Messico protetto dal Cartello di Sinaloa.

Taglia di 10 milioni di dollari

Akil Davis, vicedirettore del Los Angeles Field Office dell'FBI, ha detto: "Wedding è passato dal tritare polvere sulle piste olimpiche allo spargere polvere di cocaina per le strade degli Stati Uniti e del suo paese natale il Canada. L'aumento della ricompensa dovrebbe rendere chiaro che non c'è nessun posto sicuro per nascondersi". Ora ha fatto un salto di qualità. Wedding è entrato nella top ten dei ricercati più pericolosi e la sua taglia è passata da 50 mila dollari a 10 milioni.