Rebecca Passler riammessa alle Olimpiadi invernali dopo il caso doping: “Sempre creduto nella mia buona fede”

Rebecca Passler riammessa alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026: la biathleta azzurra era stata sospesa a seguito di positività al Letrozolo. La corte Nazionale d’appello di Nado Italia ha accolto il ricorso.

Questo il primo commento dell'atleta alla notizia dell'accoglimento del suo ricorso contro la squalifica per doping: "Sono stati giorni molto difficili. Ho sempre creduto nella mia buona fede. Ringrazio tutti coloro che mi hanno aiutato, dagli avvocati che hanno seguito la mia situazione, alla Federazione Italiana Sport Invernali, ai miei familiari e amici. Adesso posso finalmente tornare a concentrarmi al 100% sul biathlon".

Il presidente FISI, Flavio Roda, commenta: "La Federazione accoglie con piacere l'esito del ricorso che consente a Rebecca di tornare a disposizione della squadra".

Passler assolta: pronta per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026

La Corte Nazionale d’Appello di Nado Italia (Nadab) ha accolto il ricorso di Rebecca Passler contro la sospensione provvisoria seguita alla positività al Letrozolo rilevata durante un controllo del 26 gennaio. La decisione riconosce il fumus boni iuris, ossia la plausibile involontarietà o contaminazione accidentale della sostanza. Grazie a questo esito, Passler potrà prendere parte alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

L’atleta azzurra si unirà alle compagne di squadra a partire da lunedì 16 febbraio, diventando a pieno titolo disponibile per lo staff tecnico nelle successive gare del programma olimpico.

La nota di Nadab

Il comunicato ufficiale che riammette Passler in gara alle Olimpiadi invernali 2026.