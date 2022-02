Quando gareggia Arianna Fontana nella short track alle Olimpiadi: orario TV e dove vederla Arianna Fontana torna in pista oggi, venerdì 11 febbraio, per le gare di short track 1000 metri dopo aver conquistato la medaglia d’oro nei 500 metri. Gare in programma a partire dalle ore 12:00 (quarti di finale), alle 12:55 la semifinale, alle 13:43 la finale a che può valere la medaglia. Diretta TV e streaming in chiaro su Rai Sport, per abbonati su Sky e DAZN (canali Eurosport 1 ed Eurosport 2).

Arianna Fontana tenta l’ennesima impresa alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022: dopo l’oro nello short track 500 metri adesso va a caccia della medaglia nei 1000 metri.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Olimpiadi invernali 2022 a Pechino ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Arianna Fontana di nuovo in pista nello short track dopo la medaglia d'oro conquistata nei 500 metri alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022. La data cerchiata in rosso nel programma in calendario per la campionessa italiana è oggi, venerdì 11 febbraio: sarà in gara nei quarti di finale a partire dalle ore 12:00 ma questa volta sulla distanza dei 1000 metri. L'obiettivo è sempre lo stesso: qualificarsi e tentare il tutto per tutto per conquistare ancora una vittoria, l'undicesima di una carriera leggendaria nello sport azzurro nonostante le polemiche, le difficoltà e atteggiamenti ostruzionistici denunciati dalla stessa atleta.

Quante possibilità ha Arianna Fontana di salire sul podio e infilare al collo un'altra medaglia? Nell'edizione dei Giochi di Pyeongchang 2018, sempre sulla distanza dei 100 metri, arrivò il bronzo ma adesso per accedere alla finalissima dovrà superarsi a causa di un sorteggio nei quarti di finale che l'ha vista inserita in una batteria (la terza heat) con avversarie molto forti come Courtney Sarault (Canada), Hanne Desmet (Belgio), Chutong Zhang (Cina), Sumire Kikuchi (Giappone). A passare il turno saranno le prime due classificate di ogni quarto di finale (su quattro batterie totali) oltre a due possibili ripescaggi.

A che ora gareggia Arianna Fontana alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022

A che ora gareggia Arianna Fontana? I quarti di finale dello short track 1000 metri sono previsti alle ore 12:00 in Italia (in base al fuso orario con la Cina). In caso di qualificazione, la pattinatrice italiana accederà alla semifinale in programma alle 12.55. In base ai tempi e al piazzamento si conoscerà anche se concorrerà o meno per una medaglia e a che ora sarà in pista: la "finale a" (quella che può valere una medaglia) è in calendario per le 13:43; la "finale b" – che vale per il quinto posto in poi – è in programma alle 14:47.

Dove vedere Arianna Fontana ai quarti di short track in diretta TV sulla Rai e in streaming

Dove è possibile vedere la gara di Arianna Fontana? Tutte le gare dello short track sono trasmesse in diretta tv e in esclusiva da Eurosport e Discovery+ (riservati agli abbonati). I canali Eurosport 1 ed Eurosport 2 saranno disponibili su Sky in HD, ai numeri 210 e 211, e su DAZN dove saranno proposte tutte le competizioni (sempre se abbonati). La Rai detiene un pacchetto di 100 ore in chiaro e trasmetterà alcuni eventi in diretta sul canale 47 del digitale terrestre. Chi vorrà, potrà seguire la gara di Arianna Fontana anche in diretta streaming: in forma del tutto gratuita su Rai Play, in alternativa anche tramite la app SkyGo (riservata agli abbonati Sky), NOW e DAZN.