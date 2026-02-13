Polemiche per l’oro alla Francia nel pattinaggio artistico alle Olimpiadi: dubbi sui voti del giudice

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Olimpiadi Invernali 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Madison Chock ed Evan Bates hanno messo a segno la loro migliore prestazione individuale alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 aggiudicandosi la medaglia d'argento nella gara di danza sul ghiaccio di pattinaggio artistico. Tuttavia, il loro secondo posto ha suscitato qualche polemica, evidenziando le complessità e le incongruenze del sistema di valutazione di questo sport. Nel mirino i voti della giudice francese, Jezabel Dabouis, accusata di aver alterato l'evento di pattinaggio artistico contro gli Stati Uniti per assegnare alla Francia una medaglia d'oro.

Gli spettatori sono rimasti scioccati quando Laurence Fournier Beaudry e Guillaume Cizeron, atleti transalpini, hanno conquistato l'oro superando proprio gli americani. Una vittoria a sorpresa per la Francia contro i tre volte campioni del mondo in carica. Ma cosa è successo? Non è solo un dibattito sui meriti artistici e tecnici, ma soprattutto come si sia sviluppata la vittoria dei francesi che hanno avuto la meglio per una manciata di punti. Sui social e non solo, scoppia la polemica che riguarda proprio la giudice francese a seguito della pubblicazione online dei suoi punteggi: avrebbe favorito la coppia risultata poi vincente.

Nel bel mezzo della gara che gli americani sembravano avere in pugno, ecco che cinque dei nove giudici hanno assegnato a Chock e Bates il punteggio più alto, mentre gli altri quattro hanno dato il punteggio più alto a Beaudry e Cizeron. Tuttavia, Beaudry e Cizeron sono riusciti a conquistare l'oro, considerando che la giudice francese ha assegnato al tandem statunitense un punteggio molto più basso rispetto agli altri giudici.

La coppia francese è stata valutata con 6,45 punti più alti della media con un -7,19 a Chock e Bates. Un divario nettissimo rispetto al punteggio dato dagli altri giudici. Di fatto la giudice Dabois è finita sotto la lente d'ingrandimento per aver "gonfiato" in più esibizioni i punteggi per Beaudry e Cizeron nella danza sul ghiaccio, mentre assegnava punteggi bassi ai loro avversari.

Durante un'intervista con CBS, Chock e Bates, che sono sposati, hanno chiesto un sistema di giudizio più trasparente ma senza entrare troppo nel merito ed esporsi ulteriormente sull'argomento che negli States sta già facendo tanto rumore. Nel mirino soprattutto la danza libera, quando la Dabouis ha assegnato a Fournier Beaudry e Cizeron 137,45 punti, il secondo punteggio più alto tra tutti i giudici. Allo stesso tempo è stata anche l'unica a non assegnare al Team USA più di 130 punti (129,74). In confronto, i giudici statunitensi e cinesi hanno assegnato alla coppia americana, marito e moglie, quattro volte campioni olimpici, punteggi rispettivamente di 137,67 e 136,95.