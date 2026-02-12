Pattinatore perde controllo e travolge un cameraman in pista: brividi a Milano Cortina

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Olimpiadi Invernali 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nel pattinaggio di velocità gli incidenti sono sempre dietro l'angolo. Così è stato anche alle Olimpiadi di Milano Cortina, dove però curiosamente ad avere la peggio non sono stati solo gli atleti ma anche uno sfortunato cameraman che stava cercando di riprendere la gara in pista. L'uomo falciato da uno dei protagonisti della sfida, è rimasto steso e dolorante senza realizzare immediatamente quanto accaduto. La speranza è che si sia trattato per lui solo di uno spavento.

Cameraman travolto durante la gara di pattinaggio ad alta velocità

L'episodio si è verificato in occasione di una delle semifinali dello Short Track Speed (1000 metri). In pista i pattinatori hanno come sempre rischiato il tutto per tutto e non sono mancate le situazioni al limite. Nelle fasi finali Felix Roussel ha provato a cambiare corsia, finendo però per scivolare sul ghiaccio con Liu Shaoang che arrivava alle sue spalle. C'è stato un contatto o no? Difficile stabilirlo, visto che tutto è stato molto veloce, e il canadese è andato giù perdendo il controllo.

Botta durissima per l'addetto ai lavori che resta sul ghiaccio

Mentre tagliava la pista Roussel ha finito per travolgere un cameraman che si stava muovendo sui pattini per cercare di riprendere la gara da vicino. L'addetto ai lavori ha subito questo tackle pericoloso ed è caduto sul ghiaccio a sua volta, mentre il pattinatore non si è fermato. Il cameraman si è accasciato ed è sembrato anche dolorante, dopo aver sbattuto a petto in giù. Tra il dire e il fare sia Roussel sia Liu non hanno strappato la qualificazione, al contrario di Rim Jongun e van ‘T Wout.

Provvedimenti disciplinari o lente d'ingrandimento del Var per quanto accaduto? Niente di tutto questo con i giudici che non sono intervenuti. L'eventuale contatto che ha portato alla caduta del canadese non è stato considerato tale da comportare una penalità per i protagonisti. Il fatto che abbiano tra l'altro entrambi fatto flop non ha alimentato polemiche.