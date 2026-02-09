Nazionale israeliana di bob alle Olimpiadi derubata in albergo: migliaia di soldi e passaporti spariti

Brutta disavventura per la nazionale di Israele di bob, alla sua prima storica partecipazione alle Olimpiadi invernali. Negli appartamenti degli atleti, mentre erano in allenamento, c’è stato un furto di soldi, documenti e beni personali, avvenuto in una località ignota, fuori Italia, dove sono ubicati fino all’ultimo per motivi di sicurezza.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Olimpiadi Invernali 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Una brutta avventura per nazionale israeliana di bob che partecipa per la prima volta alle Olimpiadi Invernali. A denunciare il furto sono stati alcuni componenti stessi della squadra che, attraverso i social, hanno denunciato la scomparsa di documenti personali, tra cui diversi passaporti e migliaia di dollari, sottratti dal loro appartamento dove sono stati sottratti anche altri beni personali e diversi bagagli. Il tutto compiuto durante gli allenamenti degli atleti che non hanno raggiunto l'Italia per motivi di sicurezza. Il furto sarebbe avvenuto in una località ignota con la nazionale israeliana che si presenterà solo in occasione delle gare in programma.

Gli appartamenti destinati alla squadra di bob di Israele si trovano in una località segreta, lontano da occhi indiscreti e ben fuori dall’Italia, per evidenti ragioni di sicurezza visto che il clima non è dei migliori e che anche durante la Cerimonia ufficiale di Apertura dei Giochi, la delegazione di Tel Aviv è stata sonoramente fischiata. Gli atleti della nazionale di bob in particolare raggiungeranno la pista solo a partire da oggi, per l'inizio delle loro gare ma avrebbero comunque continuato a svolgere la propria preparazione come se nulla fosse accaduto.

Gli atleti israeliani in una località segreta: soldi, documenti e beni personali spariti

Le indagini sono già in corso e si sa pochissimo sulla vicenda se non ciò che è stato raccontato dagli stessi israeliani che hanno denunciato il furto sui propri profili: all'appello mancherebbero diversi documenti personali, tra cui alcuni passaporti ma soprattutto i ladri avrebbero portato via migliaia di dollari e diversi oggetti personali e i bagagli degli atleti. Una situazione non solo anomala ma anche di difficile gestione anche se Aj Edelman, pilota della squadra di bob israeliana, ha sottolineato che si è cercato in ogni modo a continuare la propria routine: "Un ottimo esempio di come si possa andare avanti anche in circostanze difficili", ha sottolineato via social, avvisato dai suoi compagni mentre lui si trovava già in Italia.

Leggi anche Ilia Malinin sconvolge le Olimpiadi con il salto mortale all’indietro che era vietato da 50 anni

La Nazionale di Israele al debutto assoluto nel bob olimpico, in un clima di tensione

Israele partecipa per la prima volta alle Olimpiadi invernali nella disciplina del bob, riuscendo una clamorosa qualificazione dopo che il Regno Unito ha deciso di non occupare uno dei due posti assegnati a Milano Cortina. Israele era di fatto la prima Nazionale tra le escluse e ha accettato di partecipare quando si sono liberati gli ultimi posti olimpici. Non senza polemiche e preoccupazioni vista l'accoglienza più che fredda anche durante la Cerimonia d'Apertura che ha accolto la delegazione con più di qualche semplice fischioi.