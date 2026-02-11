Naumov tira fuori una foto, sono i genitori morti nello schianto aereo: racconta le ultime parole

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Olimpiadi Invernali 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Maxim Naumov non si è sentito mai solo mentre pattinava sul ghiaccio alle Olimpiadi di Milano Cortina. Con lui c'erano anche i suoi genitori, o meglio il pensiero degli stessi. Già perché Evgenia Shishkova e Vadim Naumov sono morti in un tragico incidente aereo e non hanno potuto così vedere realizzato il sogno del ragazzo che ha dedicato loro la sua prova, sorprendendo e commuovendo tutti poi in sala stampa.

Maxim Naumov tira fuori la foto dei genitori morti alle Olimpiadi

Il pattinatore artistico statunitense infatti dopo essersi posizionato davanti ai microfoni ha tirato fuori una foto del passato. Un'immagine che racconta la sua prima volta sul ghiaccio: c'è il piccolo Maxim mano nella mano con i suoi genitori. Evgenia Shishkova e Vadim Naumov, ex campioni del mondo di coppia sono riusciti a trasferire nel figlio la loro passione per questa disciplina dello sport invernale. Alle Olimpiadi di Milano Cortina, ecco che Naumov ha voluto render loro omaggio davanti a tutti, spiegando di essere riuscito a realizzare il loro sogno.

Le ultime parole dei genitori di Naumov prima dell'incidente aereo

Difficile restare freddi di fronte a Maxim che indica il cielo, bacia a più riprese l'immagine e poi svela le ultime parole del suo papà: "Sii forte, sii resiliente". Poi prosegue: "Sono stato ispirato da loro fin dal primo giorno, da quando abbiamo messo piede sul ghiaccio insieme. Non si tratta necessariamente di pensare a loro in particolare, ma alla loro presenza. Al sentire la loro presenza. A ogni scivolata e passo che facevo sul ghiaccio, non potevo fare a meno di sentire il loro supporto, quasi come un pezzo degli scacchi su una scacchiera".

E l'ispirazione dei suoi genitori gli ha permesso di gettare il cuore oltre l'ostacolo sulle note del "Notturno n. 20" di Frederic Chopin. Si è fermato e ha guardato il cielo alla fine della sua prova, sussurrando: "Guardate cosa abbiamo fatto". Il 24enne ha sfoderato una delle prove migliori della sua carriera. "Non sapevo se avrei pianto, sorriso o riso", ha detto in seguito, "e tutto quello che potevo fare era guardarli. E cavolo, non riesco ancora a credere a quello che è appena successo. Credo che mi ci vorranno un paio d'ore o forse un paio di settimane per capirlo".

Il terribile incidente aereo in cui hanno perso la vita i genitori di Maxim Naumov

Sicuramente i suoi genitori sarebbero stati stra-orgogliosi di lui. Evgenia Shishkova e Vadim Naumov erano tra le 67 persone che hanno perso la vita nell'incidente del volo 5342 dell'American Airlines che a fine gennaio 2025 sconvolse anche il mondo dello sport. Nel tremendo impatto con un elicottero militare in avvicinamento all'aeroporto nazionale Ronald Reagan di Washington morirono infatti più di 20 persone della comunità del pattinaggio artistico. Una tragedia che ha stravolto la vita di Maxime che però non si sente mai solo: "Mamma e papà, questo è per voi. Dal momento in cui il mio nome è stato annunciato durante il riscaldamento, ho sentito l'energia e il tifo. Ho sentito una vibrazione attraversarmi il corpo. Questo è per loro. Sento che oggi sono stati i miei genitori a guidarmi".