Mosaner e Costantini tornano sovrani del curling: spazzano via la Svizzera con una gara perfetta

Nettissimo successo e pronto riscatto da parte della coppia azzurra, campione del mondo e olimpica, Stefania Costantini e Amos Mosaner che hanno surclassato la Svizzera alla seconda uscita sul ghiaccio con un perentorio 12-4.

Stefania Costantini e Amos Mosaner hanno riscattato l'opaco debutto nel torneo olimpico di curling che li aveva visti soccombere 7-2 contro il Canada. Strepitosa vittoria sulla Svizzera da parte dei campioni dei Giochi e del mondo in carica, per la seconda prova con una gara a dir poco perfetta che ha costretto il duo elvetico ad alzare bandiera bianca al 6° end (su 8) del round robin, per una manifesta superiorità, chiudendo la partita sul 12 a 4. Nulla ancora è fatto per un torneo lunghissimo in cui gli azzurri dovranno sfidare ancora altre 7 nazionali per poter guadagnarsi il diritto di arrivare alla fase finale, riservata ai primi 4 classificati. Ma la strada appare quella giusta.

I campioni in carica hanno rilanciato in alto i cuori azzurri nel torneo di curling di doppio misto dove devono difendere lo straordinario titolo conquistato a Pechino 2022 e poi ribadito prendendosi anche l'oro iridato: Costantini e Mosaner hanno fatto di un sol boccone la Svizzera, che ha dovuto soccombere di fronte ad una prestazione maiuscola dei due italiani che con questo successo si rilanciano prepotentemente nel Round Robin che li vede ora di ritorno in piena corsa dopo lo smacco di un esordio incolore contro i canadesi. La coppia elvetica a fine sesto end ha deciso di interrompere l'incontro ben prima della sua naturale conclusione a fronte di un punteggio oramai irrecuperabile, di 12 a 4.

Costantini e Mosaner riscattano il deludente esordio: Svizzera strapazzata e primo successo a Milano Cortina

Tutti attendevano la reazione d'orgoglio da campioni e nessuno è rimasto deluso con una avvio di gara completamente opposto a quello visto nell'esordio contro i canadesi. Il pubblico di Cortina ha trascinato la coppia azzurra con un tifo coinvolgente che ha dato subito i frutti migliori: Costantini-Mosaner volano sul 3-0 al primo end e anche quando il duo svizzero con la coppia (anche nella vita) Schwaller riesce a riemergere sul 3-3 e rubando la mano successiva e portandosi in vantaggio di una stone, il carattere dei detentori dell'oro olimpico ha fatto la differenza. Poco prima dell’intervallo di metà partita sono andati a respirare su un corroborante 7-4 che gli azzurri hanno poi saputo rendere irrecuperabile, infilando altri cinque punti, determinanti per chiudere anzitempo il match.

Per Amos Mosaner una giornata infinita che si concluderà da portabandiera alla Cerimonia d'Apertura dei Giochi

Un risultato che rilancia Costantini-Mosaner nel Round Robin a 10 squadre dove si qualificheranno le prime 4 in un classifica finale che vedrà ogni nazionale sfidare tutte le altre. Ora appuntamento contro l'Estonia nel pomeriggio, un impegno che non chiuderà la giornata di Amos Mosaner che sarà chiamato poi in serata alla Cerimonia di Apertura ufficiale dei Giochi di Milano Cortina, con la carica di portabandiera, al fianco di altri tre miti azzurri: Federica Brignone, Arianna Fontana e Federico Pellegrino.