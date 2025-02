Mondiali sci alpino oggi in TV, dove vedere la discesa libera maschile: orari e diretta

video suggerito

Dallo scorso 4 febbraio al 16 febbraio 2025, le Alpi austriache sono diventate l'epicentro dello sci alpino mondiale perché a Saalbach Hinterglemm si disputa la 48ª edizione dei Campionati mondiali FIS. Le piste dello Zwölferkogel a sud-ovest di Salisburgo, sono teatro quest'oggi, domenica 9 febbraio della discesa libera maschile. La gara sarà trasmessa in diretta e in chiaro per tutti dai canali Rai in TV e per lo streaming su RaiPlay senza costi aggiuntivi.

Con Saalbach 2025 l'Austria ospita i Mondiali per la 10a volta nella sua storia con un programma che prevede quattro gare individuali e due gare a squadre, per un totale di 10 set di medaglie in palio. Tra gli uomini c'è un solo nome da battere su tutti, quello di Marco Odermatt che si presenta a questi Mondiali come l'assoluto favorito, con l'obiettivo di conquistare l'oro in almeno tre discipline. Il fuoriclasse svizzero ha l'opportunità di difendere i titoli di discesa libera e di slalom gigante andando alla ricerca di una tripletta di medaglie d'oro in una sola edizione riuscita l'ultima volta a Jean-Claude Killy a Grenoble 1968.

Tra gli italiani non ci sono grandi speranze di successo anche se la compagine azzurra è ben nutrita per i Mondiali austriaci. Sono in totale 12 i nostri atleti che proveranno a dire la loro per strappare qualche prestazione importante. Eccoli: Guglielmo Bosca, Mattia Casse, Luca De Aliprandini, Filippo Della Vite, Giovanni Franzoni, Stefano Gross, Christof Innerhofer, Tobias Kastlunger, Dominik Paris, Florian Schieder e Alex Vinatzer.

Discesa libera maschile di Saalbach dove vederla in diretta TV

Come per tutte le prove di Coppa del Mondo, anche le gare dei Mondiali di Saalbach Hinterglemm sono trasmesse integralmente dai canali Rai. In Tv l'appuntamento con la discesa maschile di oggi è su Rai2 e RaiSport HD con la prova che inizia alle 11:30, condizioni meteo permettendo. Per gli abbonati DAZN, appuntamento invece su Eurosport

Dove vedere in diretta streaming la discesa libera maschile ai Mondiali

Per vedere la discesa libera maschile ai Mondiali austriaci in diretta streaming è sufficiente collegarsi alla piattaforma online RaiPlay per seguire senza costi aggiuntivi la prova di Saalbach. Altrimenti, però dietro abbonamento, si può vedere su Discovery+, SkyGo oppure ondemand su NOW.