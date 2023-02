Mondiali sci alpino 2023: il programma giorno per giorno e il calendario TV degli italiani I Mondiali di sci 2023 son in programma a Courchevel e Méribel dal 6 al 19 febbraio. Ecco orari, date e gli italiani al via nel calendario di tutte le gare trasmesse in diretta TV in chiaro sulla Rai e su Eurosport.

A cura di Michele Mazzeo

Le Alpi francesi sono la cornice in cui da lunedì 6 febbraio a domenica 19 febbraio vanno in scena in Mondiali di Sci Alpino 2023 di Meribel e Courchevel. La rassegna iridata si è aperta con un trionfo per l'Italia con la medaglia d'oro conquistata da Federica Brignone nella combinata femminile. Tanti gli italiani in gara con ambizioni da medaglia: tra le donne riflettori puntati soprattutto sulla stessa Brignone ma anche Sofia Goggia, Marta Bassino e Irene Curtoni, tra gli uomini invece le speranze azzurre sono affidate soprattutto a Dominik Paris, Mattia Casse, Alex Vinatzer e Luca De Aliprandini. I Mondiali di sci 2023 si possono vedere in diretta tv e in live streaming sui canali RAI ed Eurosport.

Il calendario completo dei Mondiali di sci 2023: il programma degli italiani

Il programma della 47ª rassegna iridata di sci alpino si è aperto lunedì 6 febbraio con la combinata femminile e si chiuderà il 19 febbraio con lo slalom speciale maschile. Tredici i titoli che saranno assegnati in questi Mondiali 2023 di Meribel e Courchevel. Ecco il calendario completo dei dodici giorni di gare con date, orari e i possibili italiani in gara:

Lunedì 6 febbraio

Combinata femminile: vincitrice Federica Brignone (Italia)

Ore 11.00: Combinata maschile, superG

Ore 14.30: Combinata maschile, slalom

(Possibili italiani in gara: Casse, Bosca, Schieder, Innerhofer)

Ore 11.30: SuperG femminile

(Possibili italiani in gara: Goggia, Curtoni, Bassino, Brignone)

Ore 11.30: SuperG maschile

(Possibili italiani in gara: Paris, Casse, Bosca, e uno tra Innerhofer e Marsaglia)

Ore 11.00: Discesa libera femminile

(Possibili italiani in gara: Goggia, Curtoni e due tra Brignone, Pirovano e Delago)

Ore 11.00: Discesa libera maschile

(Possibili italiani in gara: Paris, Casse, Schieder e uno tra Innerhofer e Marsaglia)

Ore 12.15: Team Event

Ore 17.00: Parallelo maschile/femminile, qualificazioni

(Squadra da definire)

Ore 12.00: Parallelo maschile/femminile, tabellone finale

(Squadra da definire)

Ore 10.00: Gigante femminile, 1ª manche

Ore 13.30: Gigante femminile, 2ª manche

(Possibili italiani in gara: Brignone, Bassino, Zenere, Platino)

Ore 10.00: Gigante maschile, 1ª manche

Ore 13.30: Gigante maschile, 2ª manche

(Possibili italiani in gara: Della Vite, De Aliprandini e due tra Borsotti, Maurberger e Zingerle)

Ore 10.00: Slalom femminile, 1ª manche

Ore 13.30: Slalom femminile, 2ª manche

(Possibili italiani in gara: Gulli, Rossetti, Della Mea, Brignone)

Ore 10.00: Slalom maschile, 1ª manche

Ore 13.30: Slalom maschile, 2ª manche

(Possibili italiani in gara: Vinatzer, Sala, Gross, Maurberger)

Le medaglie dell’Italia ai Mondiali di sci

L'Italia si presenta a questi Mondiali di Sci Alpino 2023 di Courchevel/Méribel con l'obiettivo di portare a casa un gran numero di medaglie e primeggiare nel medagliere. Dopo la prima giornata di gare la selezione azzurra è in testa grazie alla medaglia d'oro conquistata da Federica Brignone nella Combinata Femminile davanti alla svizzera Wendy Holdener e l'austriaca Ricarda Haaser che hanno messo in bacheca rispettivamente l'argento e il bronzo.

Le medaglie d'oro conquistate dall'Italia ai Mondiali di sci 2023

Federica Brignone (Combinata Femminile)

Dove vedere i Mondiali di Courchevel/Méribel in diretta TV e streaming

Tutte le gare dei Mondiali di sci alpino 2023 di scena dal 6 al 19 febbraio sulle piste di Courchevel e Méribel si potranno seguire in diretta TV e streaming sulla RAI e su Eurosport. Sarà possibile vedere le gare della rassegna iridata in chiaro sui canali Rai 2 (canale 2 del digitale terrestre) e Rai Sport HD (canale 58 del DDT) e in live streaming su RaiPlay. Inoltre le gare del Mondiale 2023 di Sci saranno trasmesse in diretta sui canali Eurosport 1 ed Eurosport 2 presenti sul decoder di Sky (canali 210 e 211) e sulle app DAZN e Discovery+.