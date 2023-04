Misteriosa morte di uno sciatore olimpionico: trovato morto nella cella di una prigione L’ex olimpionico di sci americano Jeremy Nobis è stato trovato morto a 52 anni nella cella di una prigione per motivi al momento sconosciuti. Negli ultimi anni la sua vita era stata divorata dalla dipendenza dall’alcol.

A cura di Paolo Fiorenza

Jeremy Nobis è un nome che dice più di qualcosa a chi seguiva lo sci alpino ai tempi dei trionfi di Alberto Tomba negli anni '90. L'atleta statunitense era infatti un abituale partecipante alla Coppa del Mondo in quegli anni, protagonista nelle discipline tecniche. All'epoca nessuno poteva immaginare che quel ragazzo del Wisconsin sarebbe stato ritrovato cadavere nella cella di una prigione una trentina d'anni dopo.

Che brutta fine ha fatto Nobis, solo e dimenticato in carcere, morto a 52 anni in circostanze tuttora misteriose. Ci è voluto poco perché si diffondesse la notizia che quell'uomo trovato senza vita qualche ora prima in una prigione di Cedar City nello Utah era proprio quello sciatore che da giovane sembrava destinato a una carriera di grandi successi: Nobis aveva debuttato in campo internazionale ai Mondiali juniores di Madonna di Campiglio nel 1988, vincendo la medaglia d'oro nel supergigante e quella di bronzo nel gigante, poi l'anno dopo aveva vinto l'oro nel gigante ai Mondiali juniores di Alyeska.

Jeremy Nobis era nato il 31 agosto 1970 a Madison, nel Wisconsin

Pareva un predestinato Jeremy, che comunque ha poi partecipato stabilmente alle gare di Coppa del Mondo senza mai salire sul podio, avendo la soddisfazione di essere selezionato con la nazionale statunitense per le Olimpiadi di Lillehammer nel 1994, dove si piazzò nono nel gigante. Nobis si ritirò nel 1995, ad appena 25 anni, poi si è fatto un nome nel freeride e ha partecipato anche a qualche film tra il 2004 e il 2006. Negli ultimi tempi la sua vita aveva preso tutt'altra piega a causa della dipendenza dall'alcol, fino ad arrivare alla fredda cella di una prigione, dove mercoledì è stato trovato morto.

Una foto segnaletica di Nobis

Dopo che Nobis aveva scontato una pena detentiva nel 2019 per aver guidato in stato di ebbrezza (con tasso alcolemico elevatissimo), era stato successivamente emesso un mandato di arresto per lui quando non si era presentato in tribunale nel 2021. Arrestato nello scorso dicembre, la sua vita si è interrotta tragicamente dopo due mesi di prigione. La morte di Nobis è attualmente oggetto di indagine per capire cosa l'abbia provocata.

La task force per gli incidenti critici del carcere di Cedar City afferma che l'ex sciatore era da solo e non rispondeva all'interno della sua cella presso l'Iron Correctional Facility. Nonostante tutti gli sforzi fatti dal personale medico della prigione, il 52enne è stato dichiarato morto nella struttura, senza la possibilità di fare ulteriori tentativi di salvarlo trasportandolo in ospedale.