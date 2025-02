video suggerito

Mikaela Shiffrin dalla paura all'oro ai Mondiali, determinanti le parole dell'amica di sempre Mikaela Shiffrin dopo un grave infortunio ha fatto fatica a riprendersi, ha rinunciato allo Slalom Gigante ai Mondiali, aveva detto di aver paura di correre. L'americana, però, convinta dall'amica Johnson ha corso la combinata e ha vinto l'oro.

A cura di Alessio Morra

I grandi campioni si vedono nel momento della difficoltà. Mikaela Shiffrin è la campionessa assoluta dello sci. Il suo libro dei record è straordinario, ha vinto di tutto e di più. Nessuna come lei in questo sport. L'americana è passata anche attraverso grandi difficoltà – dal dolore per la morte del padre agli infortuni, quello patito un anno fa le è costato la Coppa del Mondo. L'ultimo infortunio l'ha tenuta fuori per quasi tutta la stagione. Ha ammesso di avere paura, ha rinunciato allo Slalom Gigante dei Mondiali, ma poi ha vinto la medaglia d'oro (l'ottava ai Mondiali) nella Combinata. Una vittoria inaspettata, arrivata grazie a una splendida prestazione e alle parole decisive dell'amica Breezy Johnson.

L'infortunio e il problema all'addome

99 gare vinte in Coppa del Mondo, cinque coppe del mondo, tre medaglie olimpiche, quattordici ai mondiali (sette d'oro). Con questo palmares l'americana si è presentata a Saalbach, dove non è arrivata nelle condizioni migliori, anzi. Dopo l'incidente dello scorso anno, al quale ha fatto seguito quello tremendo del fidanzato Kilde, la sciatrice lo scorso novembre era caduta in modo terribile a Killington. Un'assenza lunghissima, tanto mistero, poi la verità. Un trauma forte, fortissimo, con un'operazione all'addome dolorosa: "Non riuscivo nemmeno a mangiare, il mio stomaco si è ridotto". Paure, fantasmi, mancanze, ricordi dolorosi. La pressione è forte. L'obbligo di dover vincere e competere a grandi livelli.

La rinuncia al Gigante, poi fa la combinata e vince

E le frecciate di Lindsey Vonn, le ‘vecchia regina' tornata in pista a 40 anni che le aveva chiesto di disputare in tandem la combinata. Niente tandem. In mezzo la sofferta rinuncia allo Slalom Gigante con parole uscite dal profondo del cuore: "Ho paura, è straziante vedere quanta paura ho di correre in una disciplina che fino a due mesi fa amavo".

A Vonn dice no alla combinata, che da quest'anno si disputa mista – una discesista e poi uno slalomista. Ma quando parla con l'amica Breezey Johnson, vincitrice a sorpresa dell'oro in discesa, cambia idea e capisce che può provare a fare lo slalom. Ci provano e vincono l'oro davanti a una coppia svizzera e una austriaca.

Le parole convincenti di Breezy Johnson

Quando c'è da parlare con la stampa, a medaglia conquistata, Shiffrin dice: "Ho parlato un po' con Breezy, lei mi ha detto, ‘Ehi, non è per la medaglia. Fallo perché è follemente divertente. Fallo perché ti piace sciare e perché vuoi essere qui'. Nelle ultime due settimane, non l'ho sentito molto. Non ho sentito di voler essere qui. Ho sentito che era troppo terrificante. Condividere l'oro con un'amica d'infanzia che conosco da quando ho 11 anni è bellissimo".

D'altronde quando si è in difficoltà spesso serve una mano e un amico serve sempre. Shiffrin e Johnson sono amiche vere, si conoscono da quasi vent'anni. Hanno avuto carriere totalmente diverse, Johnson ha vinto due ori in pochi giorni, ma è stata squalificata per 14 mesi a causa di una violazione dei regolamenti dell'antidoping. L'amicizia ha trionfato e ora Mikaela Shiffrin proverà a vincere un'altra medaglia nello slalom.