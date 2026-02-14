Martina Di Centa si ritira a 25 anni: “Sapevo già che sarebbe finita”. Il retroscena dietro l’addio

Perché ha deciso di chiudere così giovane? Cosa spinge un’atleta nel pieno della maturità a mollare tutto? La risposta di Martina è tutta nella voglia di normalità, di affetti e nel cambio di priorità.

Martina Di Centa ha scelto il palcoscenico più prestigioso, quello di casa a Milano-Cortina 2026, per annunciare l'addio alle gare di sci di fondo a 25 anni. "Sì, ho deciso che questa sarà la mia ultima stagione. Mi ritiro". Lo ha fatto con serenità, maturità e con lo sguardo di chi ha già puntato l'orizzonte per vedere cosa c'è fuori dal mondo dell'agonismo, degli allenamenti e dei viaggi. Lo ha fatto nella cornice magica della Val di Fiemme e nel sabato olimpico, consegnando alla storia la sua giovanissima carriera. Subito dopo la staffetta 4×7,5 km, l'azzurra ha sciolto le riserve sul suo futuro. "Datemi qualche giorno e vi spiegherò meglio… intanto se farò la gara team sprint saluterò il pubblico meraviglioso che ci ha sostenute in Val di Fiemme". Ma quel che può sembrare un fulmine a ciel sereno in realtà è una scelta ponderata, che covava dentro di sé perché anche se la carta d'identità dice che hai tanta strada davanti, non è detto che debba essere il percorso sulla neve. "È una scelta che maturava da tempo nel mio cuore e sento che questo è il momento giusto per dire basta. L'avevo comunicata prima delle Olimpiadi alla mia famiglia, al mio centro sportivo, alla squadra nazionale, ai miei allenatori, al mio staff".

Figlia di Giorgio e nipote di Manuela, Martina non è mai realmente riuscita a farsi largo tra i big. Il suo miglior risultato in Coppa del Mondo è un 19° posto nella 10 km a tecnica libera di Cogne del 2 febbraio 2025. Per lei due Olimpiadi, quella in corso e Pechino 2022, e tre Mondiali disputati. A sfavore della fondista diversi infortuni che l’hanno ripetutamente bloccata.

Perché Martina Di Centa ha scelto di ritirarsi

Cosa spinge un'atleta nel pieno della maturità a mollare tutto? La risposta di Martina è tutta nella voglia di normalità, di affetti e nel cambio di priorità. "Voglio stare di più con la mia famiglia e con le persone che amo – ha aggiunto al termine della prova -. Non posso più restare lontano da casa tutto l'anno. Lo sci di fondo mi ha dato tantissimo, ma richiede sacrifici enormi che oggi non mi sento più di sostenere con la stessa determinazione che ho provato in passato".

Sulla gara ai Giochi e sull'orgoglio azzurro

La squadra femminile della staffetta ci ha provato e anche grazie a Martina ha accarezzato il sogno di salire almeno sul podio. Nelle prime tre frazioni l'Italia sembrava poter competere per una medaglia poi nella quarta la situazione è cambiata ed è arrivato solo un sesto posto a margine di una prova. "Sono soddisfatta di quello che ho fatto a Milano Cortin, è stata una bella esperienza, che mi ha regalato grandi emozioni. Non poteva finire meglio di così".

Il futuro immediato: ha ancora qualcosa da sistemare

Martina Di Centa chiuderà comunque la stagione di Coppa del Mondo prima di appendere definitivamente gli sci al chiodo. "Ora voglio godermi gli ultimi giorni di questa Olimpiade con le mie compagne. Poi finirò le gare di Coppa del Mondo previste in calendario e saluterò tutti con il sorriso. Vediamo se le cose potranno andare per il verso giusto… intanto la mia decisione è questa ed è chiudere con questa stagione".