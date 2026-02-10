L’unica fotografa che ha immortalato la caduta di Lindsey Vonn: “Ero lì per il panorama. Scioccante”

Lo scatto di Martin ha fatto il giro del mondo perché è l’unico che riprende Vonn nel momento esatto della sua caduta a Cortina: non era insieme agli altri fotografi.

È stata Jacquelyn Martin a scattare l'unica foto che ricostruisce alla perfezione la dinamica della caduta di Lindsey Vonn alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Non c'entra il crociato rotto poco più di una settimana fa in Svizzera come lei stessa ha ammesso, ma ha perso l'equilibrio sulla pista delle Tofane dopo aver inforcato col braccio una porta su un dosso sbilanciandosi mentre era in aria: è caduta in modo scomposto procurandosi delle fratture e proprio in quel momento la fotografa l'ha immortalata mentre assisteva sconvolta alla scena terribile.

Martin è una fotoreporter pluripremiata dell'Associated Press e scia da quando aveva tre anni, ma è arrivata a Cortina per seguire le sue prime Olimpiadi Invernali. In genere si occupa di politica, ma in questi Giochi ha potuto seguire la sua passione, senza sapere che avrebbe scattato l'unica foto che spiega alla perfezione cosa è successo alla campionessa statunitense, fotografata nell'instante in cui ha perso il controllo. Non avrebbe dovuto fare uno scatto sportivo tradizionale, eppure è stata l'unica a documentare tutto.

Le foto di Martin immortalano il momento esatto della caduta di Vonn sulle Tofane

La foto che spiega la caduta di Vonn

La videoreporter è rimasta impietrita davanti alle urla strazianti di Vonn, trasportata immediatamente in ospedale in elicottero. È stata l'unica a catturare il momento perché era in una posizione diversa rispetto agli altri fotografi, come ha spiegato lei stessa all‘Associated Press, marginale rispetto all'azione: "C’erano molti fotografi impegnati nei classici scatti d’azione, mentre la mia foto doveva essere più che altro un’immagine suggestiva, capace di mostrare le Dolomiti e tutti gli atleti immersi nello splendido ambiente che ci circondava". Doveva essere un'immagine forte della sciatrice circondata dalle montagne: ha preso tre seggiovie e poi con gli sci è arrivata nel punto perfetto dove lo sfondo creava un'atmosfera unica.

Non volendo Martin era in un luogo privilegiato dal quale osservare tutta la dinamica della caduta che lei stessa ha raccontato: "Lindsey Vonn arriva, entra in curva e mentre si avvicina alla porta la colpisce con il braccio. Nel momento stesso in cui succede, capiamo che è una situazione grave. Colpisce la porta, perde completamente l’equilibrio e non riesce più a recuperare. È stato scioccante assistere a questo incidente". È qui che si capisce che a cedere non è stato il ginocchio malandato, rotto appena una manciata di giorni prima in Svizzera. La videoreporter si è resa immediatamente conto della gravità della caduta ma non è riuscita ad avvicinarsi perché nel frattempo sono arrivati i soccorsi in elicottero.