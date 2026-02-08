Lucia Dalmasso in lacrime dopo il bronzo alle Olimpiadi: “Ho fatto quello che potevo, va bene così”

Lucia Dalmasso ha vinto la medaglia di bronzo nello snowboard alle Olimpiadi di Milano Cortina. Dalmasso ha avuto un percorso anomalo. Ha iniziato con lo sci, poi è virata sullo snowboard dopo un grave infortunio.

Il sogno di una vita: una medaglia alle Olimpiadi. Fatto. Lucia Dalmasso ha raggiunto il traguardo che si era prefissa, probabilmente quando ha iniziato la sua carriera nello snowboard. E il risultato lo ha ottenuto in casa, nelle Olimpiadi di Milano Cortina. Si è tolta il pensiero nel secondo giorno di gare regalando all'Italia la quinta medaglia (poco dopo sono diventate sei). L'emozione provata è senz'altro indescrivibile. Ma la si può capire perché Dalmasso si è commossa parlando con RaiSport anche dopo la premiazione, quando addosso aveva già l'agognata medaglia.

Dallo sci allo snowboard

Lo snowboard parallelo aveva una grande favorita, la vincitrice delle ultime due medaglie d'oro olimpiche Ester Ledecka, fuori ai quarti. L'oro se l'è preso Zuzana Maderova, pure lei della Repubblica Ceca. Lucia Dalmasso ha vinto la finale per il bronzo contro l'amica e compagna di squadra Elisa Caffont. Un bronzo che rappresenta il momento più alto della carriera di questa ragazza nata nel 1997 che la neve nel sangue, neve è la parola chiave. Perché questa atleta italiana aveva cominciato la sua carriera con sci alpino prima di passare allo snowboard. A Livigno ha chiuso il suo cerchio personale.

La gioia di Lucia Dalmasso per la medaglia di bronzo nello snowboard.

Il grave infortunio e il passaggio allo snowboard

Un percorso il suo complicato, anni fa ebbe un infortunio al crociato di entrambe le ginocchia. Sembrava prossima al ritiro. E invece con tenacia si è rimessa in gioco e si è riscoperta una stella dello snowboard. Alla seconda partecipazione olimpica ha vinto la prima medaglia, che rappresenta il giusto premio per una splendida carriera.

Il derby vinto e il bronzo alle Olimpiadi 2026

Quando si è presentata ai microfoni della Rai la commozione era forte, tanto quanto l'emozione: "Ho fatto quello che potevo cercando di spingere il più possibile in tutte le manche. È andata bene, magari avrebbe potuto andare ancora meglio, ma va benissimo così”. Si può essere ovviamente d'accordo. Perché va benissimo così. Una medaglia di bronzo alle Olimpiadi è un traguardo straordinario.