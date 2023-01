Lo scherzo atroce dell’atleta-parrucchiera, la leggenda dello sci perde le parole: “Ridammi i soldi” Petter Northug leggenda dello sci di fondo, considerato il più grande di sempre ha dovuto fare i conti con lo scherzo della collega che gli ha tagliato i capelli.

A cura di Marco Beltrami

Bisogna ingannare il tempo quando non si compete e non ci si allena. Ne sa qualcosa la sciatrice svedese Frida Karlsson che ne ha approfittato per dedicarsi a quella che è una delle sue passioni, ovvero l'attività da parrucchiera. Dopo aver sistemato l'acconciatura di diversi colleghi, questa volta la classe 1999 ha deciso di prendersi cura del look di una leggenda dello sci di fondo ovvero il norvegese Petter Northug, con il tutto che è finito sui social.

Frida Karlsson medaglia di bronzo olimpica, nella sua giovane carriera oltre ai tre titoli mondiali juniores ha collezionato anche un oro, tre argenti e due bronzi tra i professionisti. Molto stimata in pista e fuori, l’atleta svedese è assai popolare anche sui social e in particolare su Instagram, dove si mostra anche nei momenti di relax. Gli ultimi post la vedono protagonista del taglio di capelli di Petter Northug icona sportiva, considerato il più forte fondista di tutti i tempi con ben 13 ori mondiali. Frida che in passato aveva sistemato già il collega e connazionale Johan Häggström si è scatenata con il post che è diventato virale.

Nelle foto mostra il prima e il dopo del taglio riservato a Northug con tanto di forbici. Il tutto accompagnato dalla didascalia: "Giorno di riposo e salone aperto!", con le immagini scattate in Italia e in particolare in val di Fiemme dove nel week-end si tornerà a gareggiare. Ai microfoni di Aftonbladet, la svedese ha spiegato simpaticamente: "All'inizio era piuttosto ridicolo e nervoso. Poi è diventato sempre più silenzioso. Vedremo se torna (ride, ndr). La differenza quando vengono i norvegesi è che non hanno molto da dire".

La scritta lasciata dalla sciatrice sul campione norvegese

In effetti Petter Northug non era particolarmente soddisfatto, anche se ha preso tutto con filosofia. Il motivo? Non il taglio non gradito, ma quanto scoperto poco dopo: Karlsson infatti ha lasciato sulla nuca dell'ex campione norvegese le sue iniziali, ovvero una F e una K rasate e ben visibili. Quando con uno specchio, la svedese ha mostrato la firma al suo "cliente" quest'ultimo è rimasto a bocca aperta, prima di lasciarsi andare alle risate. E infatti il suo commento ironico al post è diventato virale: "Potresti restituirmi i soldi?". Quello che è certo è che ora il norvegese, si affiderà ad un altro salone, nella speranza di non trovare altre brutte sorprese.