L’Italia vince la sesta medaglia del giorno, bronzo nel pattinaggio di figura: azzurri da record

È stata una giornata sensazionale per l'Italia che ha scritto un nuovo record nella sua storia sportiva: alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 ha vinto sei medaglie in una sola giornata, un bottino mai visto prima che alza le ambizioni in questa competizione. A chiudere il quadro è il quinto bronzo di giornata, quello vinto nella gara a squadre di pattinaggio di figura chiuso dalla prestazione superlativa di Matteo Rizzo che sigilla la vittoria della prima medaglia olimpica in questa disciplina.

Ci pensa il pattinatore di Sesto San Giovanni a mettere la parola fine sulla competizione e a regalare agli azzurri il terzo posto in classifica, alle spalle di Giappone e Stati Uniti. Il georgiano Egadze spaventa, ma l'Italia è più forte e chiude la sua giornata con il botto, dopo aver già vinto le medaglie di bronzo nella discesa libera femminile, nello snowboard, nello slittino e nel pattinaggio di velocità, ai quali aggiungere l'argento nella staffetta di biathlon.

La sesta medaglia arriva dal pattinaggio di figura

La giornata era già stata memorabile, ma l'ultimo evento in programma la fa entrare nella storia. L'Italia vince per la prima volta sei medaglie ai Giochi Olimpici Invernali e straccia il record grazie al Team Event del pattinaggio di figura: Guignard-Fabbri, Conti-Macii, Gutmann, Grassl e Rizzo hanno confezionato il terzo posto, chiuso da una prestazione bellissima del ventisettenne che ha regalato la migliore prova di tutta la sua stagione per scacciare la Georgia al quarto posto. Fin qui gli azzurri avevano vinto al massimo tre medaglie alle Olimpiadi Invernali, ma in questa domenica hanno raddoppiato il record precedente.

Manca la grande soddisfazione dell'oro, vinto ieri da Francesca Lollobrigida nel pattinaggio di velocità, perché per il resto gli azzurri hanno tutto: cinque ori e un argento, quello fantastico nel biathlon, rilanciano tutta la delegazione nel medagliere che è comandato dalla Norvegia seguita dagli Stati Uniti. In tutto sono nove medaglie in due giorni, un bottino di tutto rispetto che potrebbe regalare nuovi record all'Italia da qui alla fine dei Giochi.