L’Italia di snowboard incanta in Coppa del Mondo! Podio tutto azzurro nel gigante parallelo A Rogla, per la Coppa del Mondo di snowboard l’Italia ha conquistato le prime tre posizioni. Nel Parallelo Gigante, trionfo italiano con la vittoria che è andata al 42enne Roland Fischnaller, davanti a Mirko Felicetti e a Edwin Coratti.

A cura di Alessio Pediglieri

Giornata da incorniciare ai mondiali di Rogla (Slovenia) dove si sta disputando la Coppa del Mondo 2023 con l'Italia che si è laureata assoluta regina nel PGS, il Parallelo Gigante di Snowboard che ha visto un trionfo di colori azzurri sul podio. Primo, l'inossidabile Roland Fischnaller, davanti ad un ottimo Mirko Felicetti e a Edwin Coratti che si è aggiudicato la finalina.

A trionfare è ancora lui, il migliore degli azzurri e il veterano della comitiva, Roland Fischnaller, 42 anni, che ha tagliato il traguardo per primo, conquistando il 22° successo in carriera, il secondo in questa stagione che ha anche un valore aggiunto: grazie alla vittoria odierna si è preso anche il primo posto nella classifica di specialità in gigante, confermandosi leader di primissimo livello dopo i successi nel 2021 e nel 2020.

Il classe 1980 non ha avuto rivali, sin dalle prime discese fino alla gara finale, un derby tutto italiano. L'altoatesino ha letteralmente dominato la scena, con una prova conclusiva al cardiopalma con il connazionale Felicetti: alla fine l'ha spuntata Fischnaller per soli 32 centesimi di secondo. A completare il tripudio tricolore ci ha pensato Edwin Coratti che, eliminato in semifinale proprio da Fischnaller, si è preso la propria rivincita nella Small Final, in una prova sul filo dell'equilibrio assoluto. L'azzurro ha tagliato il traguardo conquistando il podio per soli 2 centesimi di secondo sul sud coreano Sangho Lee.

Una Coppa del Mondo che parla ancora azzurro anche grazie a Maurizio Bormolini che, pur deludendo con una eliminazione ai quarti di finale, ha fatto comunque meglio di tutti gli altri concorrenti per la classifica generale, guadagnando punti e strappando il primo posto attuale davanti a Alexander Payer, assente in pista. Anche le donne si sono comportate benissimo, sfiorando il podio con Lucia Dalmasso, arrivata solamente quarta, dopo aver perso la Small Finale contro la giapponese Tsubaki Miki.