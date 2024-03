Lisa Vittozzi vince la Coppa del mondo, l’Italia è ancora la regina nel biathlon Lisa Vittozzi ha trionfato nella Coppa del mondo di Biathlon, riportando il titolo in Italia 4 anni dopo Dorothea Wierer. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Lisa Vittozzi regala una gioia infinita all'Italia dello sport. L'atleta classe 1995 ha vinto la coppa del mondo femminile di biatlon (sport invernale che prevede due specialità ovvero il tiro a segno con la carabina e lo sci di fondo) seconda azzurra a riuscirci dopo Dorothea Wierer. Un risultato che impreziosisce una stagione eccezionale per Lisa che ha conquistato anche la Coppa di specialità sia nell'individuale che nell'inseguimento, con un oro e tre argenti ai Campionati mondiali di biathlon.

Fondamentale per portare a casa la Coppa del mondo femminile di Biathlon è stata per Lisa Vittozzi la mass start in programma a Canmore, in Canada. Le è bastato il 21° posto, con i risultati delle possibili rivali che hanno permesso alla nostra portacolori di prendersi il titolo iridato. Infatti Vittozzi ha chiuso con 1091 punti, battendo così la francese Lou Jeanmonnot che ha chiuso con 1068 punti dopo aver vinto la gara davanti alla norvegese Ingrid Tandevold, terza nella generale con 1044 punti.

Il merito di Vittozzi è quello di aver messo a referto una seconda parte di stagione eccellente, da protagonista assoluta da gennaio in poi. Una vera e propria marcia trionfale la sua, con le medaglie ai Mondiali, i podi e i successi. Il bilancio è impressionante: con 5 vittorie, 3 secondi posti, e due terzi posti. Insomma numeri da record. E oggi c'è stata gloria anche per l'ottima Beatrice Trabucchi che ha collezionato il tredicesimo posto senza errori. Una bella soddisfazione per la valdostana che ha messo a referto una delle migliori prestazioni della carriera.

Una nuova enorme soddisfazione dunque per l'Italia del biathlon che torna sul tetto del mondo, dopo i successi di Dorothea Wierer che aveva trionfato nel 2019 e nel 2020. La tradizione di questo sport continua ad essere più che positiva per l'Italia.