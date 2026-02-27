Lehto in terapia intensiva dopo una caduta nelle prove di discesa di Garmisch: “Non è in pericolo di vita”

Il finlandese Elian Lehto è in terapia intensiva dopo una caduta durante le prove di discesa libera a Garmisch, con trauma cranico e polmone collassato, ma non è in pericolo di vita. Altri atleti, tra cui Nils Alphand e Luis Vogt, hanno subito infortuni significativi nello stesso allenamento.

Grave incidente oggi a Garmisch-Partenkirchen durante la seconda e ultima prova di discesa libera maschile di Coppa del Mondo. Il 25enne finlandese Elian Lehto è caduto alla curva Hölle, impattando contro le reti di sicurezza. L’atleta ha riportato un trauma cranico e un polmone collassato ed è stato subito trasferito in terapia intensiva.

Fortunatamente, le sue condizioni sono leggermente migliorate nel corso del pomeriggio e, secondo il medico della nazionale finlandese Risto Kemppainen, “non è in pericolo di vita”. Lehto è cosciente e in grado di comunicare, anche se le lesioni al torace e agli arti inferiori richiedono cure ospedaliere.

Lo sciatore si allena da quattro anni in collaborazione con il team svizzero della velocità e ha debuttato in Coppa del Mondo nel dicembre 2018 a Saalbach. Nel 2025 aveva centrato diversi piazzamenti nella top 10.

L’incidente ha coinvolto anche altri atleti: il francese Nils Alphand ha riportato dolori a costole e spalla, mentre il tedesco Luis Vogt, dopo aver chiuso la prova con il sesto tempo, ha subito una grave distorsione al legamento crociato del ginocchio destro, confermata da risonanza magnetica. L’episodio ha scosso l’ambiente della Coppa del Mondo, ricordando i rischi estremi della disciplina.

La giornata a Garmish era iniziata subito con un colpo di scena. Pochi istanti dopo il via, Giovanni Franzoni è caduto perdendo uno sci e scivolando sulla neve. Per fortuna l’azzurro non ha riportato conseguenze e ha rassicurato immediatamente sulle sue condizioni.

Molto più serio l’incidente che ha visto protagonista Elian Lehto. Il 25enne, che si allena con la squadra svizzera, ha perso il controllo nella sezione chiamata “Hölle”, affrontando una curva verso destra, e si è schiantato ad alta velocità contro le reti di sicurezza. Soccorso sul posto, è stato poi trasportato in elicottero in ospedale e ricoverato in terapia intensiva per un polmone collassato e un infortunio al ginocchio.