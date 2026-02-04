Le Olimpiadi di Milano Cortina iniziano con un blackout durante il primo giorno di gare nel curling

Otto minuti circa, tanto è durato quel momento di blackout temporaneo, imbarazzante, durante il quale gli atleti non hanno potuto fare altro che restare sul ghiaccio e scivolare.

Un guasto temporaneo all'impianto elettrico del palazzetto ha lasciato quasi al buio giocatori e spettatori in occasione delle prime partite di Curling a Cortina. Le Olimpiadi Invernali 2026 sono iniziate così, con un incidente tecnico che ha provocato l'interruzione delle gare per un calo di tensione improvviso che ha interessato parte dell'illuminazione e dei sistemi ausiliari. A un certo punto le luci hanno iniziato a tremolare, si sono abbassate e in alcuni punti della struttura (come si evince dalle immagini in diretta) si sono spente.

Cosa è successo all'interno del palazzetto

Otto minuti circa, tanto è durato quel momento di blackout temporaneo, imbarazzante, durante il quale gli atleti (i curler, come si dice in gergo) non hanno potuto fare altro che restare sul ghiaccio e scivolare, così da tenersi in allenamento, concentrati e ‘caldi' abbastanza per la ripresa della competizione. La coreana Seon-yeong "Sunny" Kim e una delle sue avversarie svedesi, Isabella Wrana, hanno inscenato un siparietto improvvisato: imbracciando le spazzole in fibra di carbonio hanno finto di suonare una chitarra per il divertimento del pubblico.

Il pubblico, inizialmente sorpreso, ha reagito con un misto di stupore e ironia ma per fortuna le luci sono tornate dopo poco e la competizione è ripresa senza ulteriori intoppi. In pista erano in programma quattro incontri di doppio misto: Svezia contro Corea del Sud, Gran Bretagna contro Norvegia, Canada contro Repubblica Ceca ed Estonia contro Svizzera.

"Abbiamo avuto un'interruzione di corrente qui allo stadio – le parole del telecronista inglese -. Avevamo parlato di un inizio non brillante per i giocatori britannici di curling, ma anche di un inizio non brillante per gli organizzatori. Il gioco è stato interrotto perché sono scomparsi i tabelloni dei punteggi. Le luci sul ghiaccio, la maggior parte sembrano accese, ma tutto il resto è praticamente spento".

Attesa per i campioni del doppio misto italiano

Il curling a Cortina – con otto squadre in doppio misto – è iniziato due giorni prima della cerimonia di apertura dei Giochi Milano-Cortina del 2026 che ci sarà venerdì sera. L'Italia, detentrice del titolo olimpico (conquistato a Pechino nel 2022) e campione del mondo in carica con Stefania Constantini e Amos Mosaner, entrerà in gara nella giornata di domani: alle ore 10:05 contro Corea del Sud e alle 19:05 contro il Canada.

Il calo di tensione dopo il meteo avverso: cancellata la prima prova ufficiale della discesa libera femminile

Quello all'interno del palazzetto non è stato l'unico intoppo della giornata. Le condizioni meteo proibitive per le raffiche di neve sulle vette di Cortina d'Ampezzo non hanno lasciato scelta agli organizzatori che hanno deciso di cancellare la prima prova ufficiale della discesa libera femminile, in programma domani. La gara è in calendario per domenica prossima e si disputerà sulla pista ‘Olympia' delle Tofane mentre venerdì e sabato sono previste altre prove.