Le Olimpiadi dell’Italia iniziano alla grande: doppia vittoria nel curling misto Doppia vittoria per l’Italia del curling nella prima giornata di gare dei Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022: la coppia azzurra Costantini-Mosaner batte sia gli Stati Uniti che la Svizzera portandosi in testa al girone a punteggio pieno.

A cura di Michele Mazzeo

Cominciano alla grande le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 per l'Italia. Prima ancora che la manifestazione prenda il via ufficiale (la cerimonia di apertura è in programma venerdì 4 febbraio) infatti arrivano due importanti successi per gli azzurri che si prendono la scena nella prima giornata di gare del curling.

Nel doppio misto infatti la squadra italiana formata da Stefania Costantini e Amos Mosaner all'esordio ha battuto nettamente per 8-4 gli Stati Uniti con decisivo 4 end dove il duo azzurro ha rifilato un parziale di 4-0 agli avversari risultato poi decisivo per il risultato finale.

Poco dopo la coppia italiana si è ripetuta battendo anche la Svizzera (vicecampione olimpica nel 2018) per 8-7 in una gara che però è stata molto più equilibrata rispetto a quella precedente. Per avere la meglio della selezione elvetica infatti per Costantini e Mosaner è stato necessario l'extra end (tempo supplementare) dopo aver chiuso in parità sul 7-7 gli otto end regolamentari. Decisiva la stone con cui Stefania Costantini ha marcato il punto nell'extra end regalando la seconda vittoria su due incontri alla nazionale italiana.

Gli azzurri sono adesso in testa al girone (al pari dei padroni di casa della Cina e dei campioni del mondo in carica della Gran Bretagna) e torneranno sul ghiaccio domani (venerdì 4 febbraio) per altre due partite: prima alle ore 01.35 (ora italiana) affronteranno la Norvegia (argento nell'ultima rassegna iridata che ha anch'essa battuto gli Stati Uniti con un rotondo 11-6 in questa prima giornata) e poi alle ore 06.35 dovranno vedersela con la Repubblica Ceca.