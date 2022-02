Le immagini shock della caduta della O’Brien, l’intervento, il post: “Ho il cuore spezzato” Il terribile incidente della sciatrice americana è avvenuto nel gigante femminile alle Olimpiadi di Pechino. Ha riportato la frattura scomposta della tibia ed è stata operata d’urgenza.

A cura di Alessio Pediglieri

Nina O'Brien voleva essere protagonista sulle nevi olimpiche di Pechino per i Giochi invernali 2022 e lo è stata, purtroppo per lei, in modo negativo. Una bruttissima caduta che ha fatto il giro del mondo per la dinamica terribile in cui è stata coinvolta la campionessa statunitense che è drammaticamente volata durante la prima manche dello slalom gigante femminile. Un incidente grave che è ha costretto Nina a restare in pista in preda al dolore, subito soccorsa dallo staff medico olimpico e trasportata in barella al più vicino ospedale per un intervento d'urgenza.

Immagini shockanti che hanno colpito tutti mostrando da subito la gravità dell'incidente. Nella prima manche dello slalom gigante, la O'Brien ha provato a non inforcare una porta (a tre dal traguardo) ma il tentativo si è rivelato fatale per la 25enne americana che ricorderà amaramente il suo debutto assoluto ad una Olimpiade. Le conseguenze della rotazione innaturale della gamba sinistra sono state devastanti: frattura della tibia.

Una vera e propria maledizione ultimamente per Nina O'Brien che era stata recentemente vittima di un altro incidente in pista, avvenuto durante l'ultima rassegna iridata che si è svolta a Cortina d'Ampezzo. In quell'occasione la O'Brien ha pagato una caduta a pochissimi metri dall’arrivo, gettando al vento l’occasione di laurearsi Campionessa del Mondo. Adesso, sulle nevi olimpiche di Pechino, il triste bis che ha decretato anche la conclusione anticipata della sua stagione agonistica.

La O'Brien è stata subito soccorsa sul luogo della caduta dallo staff medico olimpico. Subito immobilizzata sulla barella è stata trasportata d'urgenza in ospedale dove è stata sottoposta a immediato intervento chirurgico per la ricomposizione della frattura scomposta alla gamba sinistra. Subito dopo l'operazione, la stessa O'Brian non ha mancato però di farsi immediatamente viva sui propri profili social, cercando di rassicurare parenti, amici e fan.

"Beh, ho dato tutto quello che avevo, e forse anche troppo" ha scritto mentre si è fatta ritrarre sorridente sul lettino dell'ospedale a poche ore dall'operazione, con la gamba sinistra immobilizzata insieme ad altre immagini che la ritraggono in sala operatoria insieme all'equipe medica. "Continuo a ripeterlo nella mia testa, desideravo di sciare in modo diverso su quelle ultime porte, ma eccoci qua"