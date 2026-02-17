L’atleta britannica cade, i telecronisti italiani esultano: “Scusate. È brutto e poco sportivo”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Olimpiadi Invernali 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Lo straordinario podio conquistato da Flora Tabanelli nella finale di Big Air a Livigno, cingendosi al collo una medaglia di bronzo pesantissima, a soli 100 giorni dal grave infortunio e con un crociato destro lesionato, ha esaltato tutt'Italia. E anche chi avrebbe dovuto trattenere l'entusiasmo durante la diretta televisiva, senza riuscirci: così, nel momento in cui Kirsty Muir è caduta all'ultimo salto senza più insidiare l'azzurra, è diventata virale l'esultanza dei telecronisti italiani che si sono lasciati andare in un clamoroso tripudio, contagioso e totale, per poi riprendere in mano la situazione, con un ritrovato pronto spirito olimpico: "Scusateci…"

Tutti ne parlavano ma nessuno ci credeva fino in fondo: Flora Tabanelli lo scorso 6 novembre si ritrovava con il legamento crociato del ginocchio completamente rotto dopo una rovinosa caduta sulle nevi austriache di Stubai. Per poi optare per una terapia conservativa evitando l'operazione chirurgica per puntare alle Olimpiadi di Milano Cortina. Dove, cento giorni dopo, ha trionfato nella finale di Big Air, prendendosi nell'ultima "run" i punti necessari per strappare il terzo gradino del podio e una preziosissima medaglia di bronzo. "Approfittando" anche la rovinosa caduta successiva della britannica Miur, l'unica che avrebbe potuto scalzarla.

L'esultanza in diretta TV mentre Miur cadeva rovinosamente: poi le immediate scuse

Proprio mentre si consumava sulla rampa di Livigno il dramma sportivo di Miur, il bronzo di Tabanelli ha fatto esplodere un incredibile e contagioso grido di esultanza anche da parte dei cronisti italiani che hanno seguito in diretta l'evento olimpico. Urla di gioia che sono risuonate dai microfoni di Eurosport poi affiancate da un video che ha riprodotto quei momenti esaltanti e a suo modo irripetibili. Complici Kevin Kok, telecronista principale per le gare di Big Air, Halfpipe e Slopestyle e Dmitrii Sartor commentatore tecnico per il freestyle, che si sono lasciati andare a una gioia sfrenata: "Che emozione, straordinaria, non ci crede nemmeno Flora dopo una stagione lunghissima con la rottura del crociato, che emozioni…" le parole che risuonano poco dopo la performance dell'azzurra.

Entusiasmo che non si placa nemmeno di fronte alla brutta caduta di Kirsty Miur, la giovane britannica che poteva insidiare Flora e aveva tentato un "trick" complesso per scalzarla dal podio. Una "run" che per l'inglese è finita nel peggiore dei modi, cadendo rovinosamente sulla neve e perdendo ogni speranza di gloria. Con i cronisti italiani che hanno proseguito nell'esultanza: "E' medaglia! E' medaglia!" hanno urlato, tra risate e abbracci, per poi ricomporsi: "scusate, scusate. E' brutto poco sportivo…"