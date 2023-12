La storia di Franziska e Florian, fuori dalla squadra di sci più forte al mondo per un amore vietato La sciatrice Franziska Gritsch e il suo allenatore Florian Stengg sono fidanzati, la federazione austriaca vieta però legami affettivi tra atleti e tecnici. Per questo è stato allontanato dalla squadra Stengg. Gritsch ha deciso di lasciare la squadra dell’Austria di sci, i due hanno fondato il ‘Love Team’. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Le regole sono chiare. All'interno delle squadre nazionali di sci austriache sono vietati rapporti sentimentali tra atleti e allenatori. La federazione ha stabilito questo perché si rischierebbe di alterare o di rompere l'equilibrio della squadra, che ha la priorità su tutto. Ma come si dice? All'amore non si comanda. E quando la scintilla è scoccata tra Franziska Gritsch, sciatrice, e il suo allenatore, Florian Stengg, è esploso un caso enorme. L'Austria, quella dello sci, ha fatto la guerra alla coppia, che ha deciso di separarsi ma dalla federazione. Dal 28 dicembre sulle piste della Coppa del Mondo femminile ci sarà anche il ‘Love Team‘. In pista Gritsch, a bordo pista l'allenatore Stengg.

Franziska Gritsch è una sciatrice di 26 anni, è austriaca, brava, ma non un fenomeno, all'attivo ha tre podi in Coppa del Mondo. Florian Stengg, di primavera ne ha 34, ed è stato fino a poco tempo fa il vice allenatore del team austriaco femminile. Sono loro i protagonisti di questa storia che parte da lontano e che ha prodotto la nascita del Love Team. Amore è la parola chiave. I due si conoscono sulle piste, lavorano assieme, fianco a fianco, si piacciono e poi decidono di mettersi assieme. Fin qui, tutto normale. Una storia come decine. Ma non è così. Perché in Austria gli sciatori e le sciatrici conoscono le regole, anzi la regola: è severamente vietato instaurare una storia d'amore tra tecnici e atleti.

Loro sono andati, giustamente, avanti, pur conoscendo i rischi. Quando chi comanda nel Wunder Team ha saputo del love affair, ha agito e ha messo fuori squadra il tecnico, che è stato sostituito in quattro e quattro otto ed è stato spedito nel Back to Race – un reparto a parte, che è dedicato a quegli atleti che tornano alle gare dopo seri infortuni. La stessa mossa era stata già attuata in passato in un caso simile – la mossa funzionò, perché la coppia scoppiò.

Stavolta il legame ha prevalso. Nei film romantici si dice che l'amore vince su tutto. Franziska e Florian hanno deciso di rimanere insieme in pista e fuori e per fare questo hanno dovuto fare più di una rinuncia. Stengg si è dimesso, è fuori dal team austriaco, lei ha rinunciato ai privilegi che ha un'atleta di una squadra come quella dell'Austria – e non ha rinunciato solo a vantaggi economici.

Su Instagram in tandem hanno annunciato l'uscita di scena dal Wunder Team e la nascita del Love Team: "Il desiderio di Franzi e il mio è stato troppo grande. Vogliamo assolutamente provarci insieme, per motivi sportivi e privati". Gritsch gareggerà sempre sotto i colori dell'Austria, ma non farà parte del team. Farà squadra solo con il suo fidanzato – allenatore. Insieme dovranno pensare a tutto. Dovranno cercarsi gli alberghi (ma non potranno alloggiare in quelli del Wunder Team), organizzarsi i viaggi, ottenere gli accrediti, organizzare le interviste con i medie, dovranno pensare anche all'estrazione dei numeri di partenza. Niente di impossibile, pure perché quando l'amore c'è tutto.

La sciatrice nel post in cui è stato fatto l'annuncio ha scritto: "Seguire il proprio cuore a volte significa intraprendere nuove strade, uscire dalla propria confort zone e fare passi coraggiosi: per seguire il proprio istinto e rimanere fedeli". Il 28 e il 29 dicembre, proprio in Austria, a Linz, il Love Team inizierà la propria avventura.