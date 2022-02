La gioia dopo la delusione, Sofia Goggia si gode l’argento a Pechino: “Dato tutto quello che potevo” Impresa di Sofia Goggia: torna dopo l’infortunio e manca l’oro per 16 centesimi. A Pechino la bergamasca si aggiudica la medaglia d’argento nella discesa libera con una prova straordinaria.

A cura di Vito Lamorte

Sofia Goggia voleva la medaglia d'oro, e lo si è capito dal rammarico e dalle lacrime sul suo volto dopo il sorpasso subito da Corinne Suter nella fase finale della discesa libera. La sciatrice azzurra ha conquistato un argento incredibile dopo che la sua presenza alle Olimpiadi di Pechino 2022 era rimasta in bilico fino alla fine. Ventitre giorni dopo l'infortunio di Cortina, l'atleta di Bergamo ha compiuto una vera e propria impresa e dopo l'iniziale delusione è arrivata la consapevolezza di quanto ha fatto: "Ho dato tutto quello che potevo. Sono stata davvero felice della mia sciata. Sentivo che la velocità c’era nella parte alta perché saltavo molto ovunque. Mi dispiace per l’ultima parte, sentivo che forse in alcune parti della pista avevo un po’ di vento contro, ma è qualcosa che non puoi controllare. Alla fine sono felice del mio risultato, perché essere qui alle Olimpiadi dopo il mio incidente a Cortina non era affatto garantito".

Alle spalle di Sofia Goggia si è piazzata Nadia Delago, che ha portato a casa una medaglia di bronzo assolutamente inaspettato: la classe 1997 non era mai salita sul podio in Coppa del Mondo ma ha scelto il momento giusto per farlo. Quella di oggi nella discesa libera è una prestazione storica: è la seconda volta che l'Italia vince due medaglie nella stessa gara nello sci alpino alle Olimpiadi dopo Salt Lake City nel 2002, quando Daniela Ceccarelli fu oro in superG e Karen Putzer bronzo.

La sciatrice bergamasca lascia comunque trapelare un po' di delusione per l'oro mancato per 16 centesimi: "È comunque una medaglia. È ancora una grande medaglia. È una medaglia incredibile per la condizione degli ultimi 20 giorni. Mi sono sempre detta che se fossi riuscita a superare la prova che mi è stata data dopo Cortina, questa caduta, probabilmente la gara di discesa sarebbe stata la parte più facile per me. Ho trovato una forza incredibile dentro di me, e viaggiavo con una sorta di luce".

Sofia Goggia ha concluso così il suo commento alla seconda medaglia olimpica della sua carriera: "Sono contenta di aver dato tutto per essere qui oggi, sono contenta e grata di aver potuto ottenere un’altra medaglia, e sono contenta di me stessa".