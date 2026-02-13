La gaffe imbarazzante di Langenhan dopo l’oro olimpico: rifiuta una chiamata anonima, poi scopre chi era

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Olimpiadi Invernali 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Max Langenhan non dimenticherà tanto in fretta quanto accaduto alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: due medaglie d'oro nello slittino (singolo e a squadre) e una telefonata finita malissimo per aver commesso una gaffe clamorosa. E s'è reso conto di aver fatto davvero una figuraccia. Il tedesco ha dominato letteralmente la disciplina ma le sue vittorie sono passate in secondo piano quando ha confessato cosa gli è successo e l'imbarazzo provato dopo aver siglato la doppietta nella specialità. Nel video messaggio registrato assieme ai compagni di nazionale l'atleta ha svelato tutto: ha rifiutato accidentalmente una chiamata di congratulazioni da parte del Cancelliere, Friedrich Merz. Gli ha attaccato il telefono in faccia, come si dice in gergo.

Il no alla chiamata perché stava guardando un reality

"Ho fatto una gaffe…", ha ammesso Langenhan in un video condiviso Instagram dal Team Germany. Ha preso la parola e messo una mano sul cuore, mostrandosi sinceramente dispiaciuto per aver mancato di rispetto al capo del governo federale. "…ammetto di aver dormito pochissimo ma questo non rende le cose migliori", ha aggiunto l'atleta spiegando la situazione in cui s'è trovato suo malgrado. La mattina dopo la sua vittoria olimpica nel singolo era alla fermata dell'autobus e attendeva la navetta. Aveva il cellulare in mano e stava guardando un video di congratulazioni di Carmen (60) e Robert Geiss (62), i protagonisti di un reality show molto seguito in Germania, in quel momento è apparso sul display del cellulare un numero di telefono sconosciuto.

"Ho rifiutato la chiamata perché non rispondo a contatti che non sono registrati nella mia rubrica. E si è scoperto che era Friedrich Merz…". Quando gli è stato riferito chi fosse realmente la persona che lo aveva chiamato ha provato un certo disagio.

Il video di scuse: "Caro signor Merz, mi dispiace molto"

I compagni di squadra di Langenhan a stento riescono a trattenersi, non possono fare a meno di ridere mentre abbozza una giustificazione. Nella breve clip si nota tutto: lui che si scusa pubblicamente, loro che sorridono provando a tenere un po' di contegno: "Caro signor Merz, mi dispiace molto. Spero che avremo modo di sentirci nei prossimi giorni. In ogni caso, sono davvero orgoglioso di aver rappresentato la Germania". E lo ha anche invitato a scendere in pista con lui per provare lo slittino. E questa volta farà attenzione al numero e alla chiamata.